Aleida Núñez partage le secret pour voyager au Moyen-Orient

Aleida Núñez donne des conseils pour voyager au Moyen-Orient | Instagram

Avec un voyage impressionnant avant la fin de l’année, la célèbre actrice et femme d’affaires mexicaine ainsi que la chanteuse Aleida Núñez ont partagé avec ses fans quelques conseils pour voyager au moyen-orient.

Comme vous vous en souviendrez, cette beauté l’a fait récemment, peu avant la fin de l’année, en fait Aleida Nunez reçu le nouvel an en Dubai, puis continuez à voyager vers les villes environnantes qui sont tout aussi belles.

Immédiatement, plusieurs de ses millions d’abonnés sur Instagram ont commencé à lui demander comment il avait fait pour faire ce voyage impressionnant, il faudrait évidemment avoir de l’argent pour le faire bien que ce ne soit pas la seule exigence pour le faire.

À plusieurs reprises, nous avons observé que cette beauté répondait à certaines questions de ses abonnés, cela signifie qu’elle est très consciente de ses abonnés sur Instagram, ce que ne font pas toutes les célébrités, c’est peut-être pourquoi elle est si aimée de ses fans.

Aleida Núñez a eu l’un des voyages les plus impressionnants de Dubaï et des villes environnantes | Instagram aleidanunez

Bien que dans ses histoires Instagram, elle ait mentionné que certains amis lui posaient des questions sur son voyage, elle pourrait également faire référence à ses fans qu’elle considère comme ses amis.

Dans la première vidéo, il a commenté qu’il s’adaptait toujours à l’horaire, car il y a une grande différence de plusieurs heures entre Dubaï et le Mexique, c’est pourquoi il lui a peut-être été un peu difficile de s’adapter à nouveau, les exigences pour pouvoir pour voyager dans les endroits qu’Aleida a appréciés il y a quelques jours, ils sont simples.

Conditions requises pour voyager au Moyen-Orient

L’un des principaux et évidents est le passeport, bien qu’il ne l’ait pas mentionné Aleida Nunez il est plus qu’évident que vous en aurez besoin et en tout cas du visa, si votre vol arrive aux Etats-Unis pour faire une escale.

Après ces exigences évidentes, un test PCR est demandé, qui est le test de la protéine C-réactive, il est utilisé pour identifier l’infection causée par le virus qui a causé la pandémie ; des certificats de vaccination sont également demandés.

Ils me disent s’ils osent y aller, c’est un beau voyage très spécial, je les recommande vraiment, je leur envoie plein de bisous », a déclaré Aleida Núñez.

Ce n’est pas la première fois que le mannequin dragueur de sa propre marque de jeans voyage, mais cela pourrait être le premier voyage qu’elle fait dans cette partie du monde, quelque chose qu’elle a également mentionné et qui était peut-être le moyen qu’elle a utilisé pour y parvenir. son voyage, ce serait par l’intermédiaire d’une agence de voyages.

Au début de ses vidéos, il a commenté qu’il existe un grand nombre d’agences, qui vous donnent la possibilité de voyager dans des endroits impressionnants à travers le monde.