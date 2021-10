Aleida Núñez partage sa beauté naturelle avec un seul parapluie | Instagram

“Transmutation”, c’est ainsi que la belle actrice mexicaine Aleida Núñez a décrit la photographie avec laquelle elle cherche à envoyer un message à ses adeptes, alors qu’ils se délectent de sa beauté naturelle depuis un lieu paradisiaque.

L’actrice dont beaucoup se souviennent pour son personnage de Yazmín García dans Le plus beau laid Il a partagé une photo sur son compte Instagram officiel dans laquelle il peut être vu de la manière la plus concentrée, regardant un autre endroit et non l’appareil photo, car c’était le message, le changement, quelque chose de spirituel.

Tout bouge, tout change et ça la belle le sait très bien Aleida NunezC’est pourquoi la célèbre femme de 40 ans a voulu montrer au monde sa “transmutation”, comme la chenille qui se transforme en papillon, quelque chose que la nature fait arriver tôt ou tard.

L’ex de Juan Ferrara, voulait que sa photographie soit artistique montrant le changement vers une femme beaucoup plus mature, indépendante, intelligente et belle ; une Aleida différente de la jeune fille qui a débuté dans le monde des feuilletons.

Avec ce titre, “transmutation”, Aleida Núñez a posé assise sur un pont en bois et au milieu de la mer s’exhibant telle qu’elle est, avec ses cheveux mouillés, son visage naturel et seul un parapluie de style japonais cachant l’essentiel d’elle anatomie imposante et célèbre.

ADMIRER LA BEAUTÉ D’ALEIDA ICI

Aleida Núñez partage sa beauté naturelle avec un seul parapluie. Photo : Instagram.

Le modèle également a pris le parapluie dans ses mains et l’a ouvert, laissant ses charmes se démarquer pour l’appareil photo et faisant de sa beauté une avec celle de la nature et de la belle mer qui a servi de fond à l’image.

La célèbre a partagé cette publication sur son compte Instagram officiel le 4 janvier, comme moyen de commencer la nouvelle année, de recevoir les changements et tout ce qui est venu avec 2021; Sa publication a obtenu plus de 125 mille réactions sur le célèbre réseau social.

Les adeptes de la belle Aleida Nunez Ils n’ont pas pu s’empêcher de réagir à la photo et ont rapidement lancé des émijis de cœur et des compliments dans la case commentaire de leur célèbre réseau social.

Malgré la pandémie, l’artiste a suivi ses followers en partageant constamment du contenu sur ses réseaux sociaux et en participant également à des programmes tels que Hoy.

Récemment, Aleida faisait partie des concurrents de Las Estrellas Bailan en Hoy où elle a démontré l’élan et la discipline qu’elle a, en plus d’avoir sans aucun doute l’une des meilleures figures du spectacle mexicain.

Il y a quelques jours, elle a fait sensation en apparaissant à nouveau sur la star du matin de Televisa, mais cette fois en tant qu’invitée du casting de la deuxième saison de l’émission de téléréalité à succès du programme.

Núñez a été présentée avec une robe bleue très ajustée et courte avec des détails sur le devant et des baskets très lumineuses, style Cendrillon, ses cheveux abondants et décontractés ne pouvaient pas manquer et sa sympathie a rendu les minutes où elle a été vue à la télévision uniques; Beaucoup espèrent que cette belle femme rejoindra d’une manière ou d’une autre l’émission de télé-réalité pour la voir à l’écran tous les jours.