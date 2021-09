Aleida Núñez porte un double reflet en maillot de bain d’un yacht !

Encore une fois la belle actrice, mannequin, chanteuse et femme d’affaires Aleida Núñez a consenti à plusieurs de ses followers avec une photo portant un maillot de bain moulant en plus elle a donné à ses followers le double reflet d’elle silhouette exquise.

Alors que cette belle célébrité des réseaux sociaux posait, elle a laissé ses charmes et ses rondeurs à la vue de ses fans, grâce à cette photo posant depuis un yacht.

Grâce à la position qu’il occupait Aleida Nunez au moment de prendre le photo Ses abonnés sur Instagram, où il a partagé cette image, étaient sûrement sans voix lorsqu’ils l’ont vue.

C’est le 15 janvier qu’il a publié cette image, qui s’apprête à atteindre 150 mille coeurs rouges, quant aux commentaires que ses fans lui ont écrits pourraient facilement faire rougir n’importe qui.

Le maillot de bain deux pièces qu’elle porte est d’un vert foncé qui semble avoir des paillettes en haut et en bas, mais une fois que nous prêtons plus d’attention à ces détails, nous nous rendons compte que ce n’est que la texture du tissu, ce serait sûrement peu pratique d’avoir un maillot de bain à sequins, quand on nage.

Quelque chose sur lequel ses abonnés s’accordent, c’est qu’elle est complètement belle dans cette image, c’est quelque chose que beaucoup ne peuvent pas décrire et se limitent simplement à mettre des emojis cardiaques et d’autres plus coquets, se référant à l’amour et à l’affection qu’ils ressentent pour elle.

Aleida Núñez penche ses hanches et une partie d’un de ses bras dans une sorte de cabine qui a de grandes fenêtres, c’est là que l’on peut voir le reflet de sa belle silhouette.

Un signe qu’elle ne modifie pas ses photos pour montrer une silhouette plus élancée ou voluptueuse est que le reflet vu sur le yacht ne présente aucune preuve de retouche dans la figure de cette belle actrice et femme d’affaires mexicaine.

Avec une de ses jambes légèrement ouverte, elle élargit encore ses hanches et met en valeur ses courbes grâce à cette pose, elle a également rendu sa taille encore plus étroite grâce au fait qu’elle levait les bras.

Avec l’expérience que Núñez a en tant que modèle, elle connaît sûrement toutes les techniques pour montrer ses charmes, étant dans n’importe quelle pose, elle le fait comme une professionnelle.