in

Aleida Núñez porte un micro maillot de bain, met en avant ses charmes ! | Instagram

Il y a quelques semaines le actrice La Mexicaine Aleida Núñez a partagé une photographie dans laquelle elle a pleinement mis en valeur sa silhouette, à travers un Maillot de bain jaune.

Cette célébrité séduisante du feuilleton a gagné l’affection de ses fans grâce à ses publications sur les réseaux sociaux et aux projets auxquels elle a participé à la télévision.

Cette photo Il l’a partagé via son compte Instagram officiel il y a 10 semaines, le 16 juin, où il a déjà 53 979 likes.

Aleida Nunez Il semble porter l’un de ses plus petits maillots de bain à ce jour, bien qu’il ne soit pas parfaitement visible car il n’est pas très proche de la caméra, mais ce que vous pouvez voir est impressionnant.

A lire aussi : Aracely Arámbula ne se couvre qu’un peu avec quelques plumes

Comme vous le savez, l’actrice, mannequin, chanteuse et femme d’affaires exhibe sa silhouette, pose de profil et laisse en vue ses charmes, comme elle l’a fait à plusieurs reprises.

Estando de perfil sus encantos posteriores fueron los protagonistas de la imagen, sobre todo porque la pose en la que está con sus piernas logró llamar de inmediato la atención de todo aquel que vería la foto, a pesar de que está un poco retira del lente de la caméra.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

Quelque chose qui, en plus d’Aleida, attire l’attention dans la publication, c’est qu’une sorte de décoration apparaît comme un cylindre en bois et quelques plantes, la scène est également ornée du sable de la plage et de la belle mer bleue que l’on peut voir au bas de l’instantané.

Cela peut vous intéresser: Maribel Guardia est la grand-mère la plus attirante de la série

Quelle belle vue, mon Aleida, il me manquait là à tes côtés, tu as un beau corps, prends soin de toi”, a écrit un fan.

Lire aussi : Dorismar provoque la crise cardiaque et montre ses charmes musculaires

Núñez compte actuellement 3,4 millions de followers sur son compte officiel, uniquement sur Instagram, où elle est un peu plus active que sur Twitter.

Continuellement, la coquette femme d’affaires finit par laisser plusieurs fans bouche bée, puisque sa silhouette est l’une des plus exquises de tout le Mexique, elle pourrait facilement remplacer l’animatrice, actrice et chanteuse Maribel Guardia dans quelques années.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Aleida a 40 ans, ce qui ne se remarque pas du tout, elle pourrait même paraître plus jeune que 20 ans de moins, quand elle exhibe ses charmes, elle le fait généralement en maillot de bain, ou en vêtements très moulants qui mettent toujours en valeur ses charmes.