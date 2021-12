Aleida Núñez porte une silhouette en bikini noir de la plage

Aleida Núñez porte une silhouette en maillot de bain noir sur la plage | Instagram

Il semble que ce soit devenu une coutume pour Aleida Núñez de montrer sa silhouette à l’aide d’un maillot de bain noir, tout comme d’autres belles célébrités l’ont fait sur leurs réseaux sociaux respectifs.

A cette occasion, nous vous présenterons une photographie de l’actrice qui est apparue dans le feuilleton mexicain « La Fea Más Bella », avec Angélica Vale et Jaime Camil, Aleida Nunez eu une participation très importante dans l’intrigue.

Siendo una de las mexicanas más populares no solo en las telenovelas si no también en las redes sociales, esta coqueta personalidad se ha hecho de un gran renombre también en los espectáculos de show, como su el más reciente en el que está trabajando « Amor de Trois ».

C’est ainsi qu’Aleida a mis son nom en avant ainsi que sa silhouette exquise que l’on prend plaisir à voir dans ses publications, c’est pourquoi certains internautes se sont permis de partager quelques photos d’elle également.

Aleida Núñez est également devenue une femme d’affaires prospère | Instagram aleidanunez

À titre d’exemple, cette image beauté qui a été publiée sur Instagram le 6 septembre 2017, elle apparaît vêtue d’un maillot de bain noir, bien que ce soit une pièce, il semble que nous en voyions deux, profiter de la plage.

Dans la partie centrale se trouve une sangle qui se connecte à la fois au-dessus et au-dessous, avec de minuscules sangles qui supportent à peine le poids de ses charmes, Aleida est vraiment spectaculaire.

Tu es l’une des plus belles actrices, je te félicite, je suis ta plus grande admiratrice, tu es magnifique », a commenté un fan.

Cette publication n’a que 1 444 cœurs rouges, à la suite de 55 000 adeptes qui admirent sa beauté, à l’image qu’elle a sûrement pris l’année de sa publication, elle porte des cheveux noirs, aujourd’hui Aleida Nunez elle porte une nuance blonde.

En plus de la salle de sport, on a vu que l’actrice, mannequin, chanteuse et femme d’affaires est assez affective pour pratiquer le yoga, comme d’autres personnalités comme Demi Rose est aussi très spirituelle, pour preuve dans ses stories elle a partagé une belle réflexion :

Valorisez chaque instant de la vie… Soyez reconnaissant d’être, d’être, d’avoir, de gagner, de perdre… Plus vous appréciez, plus de bonnes choses viendront dans votre vie «

Une femme coquette, intelligente et spirituelle est la combinaison parfaite pour réussir non seulement professionnellement mais aussi émotionnellement et personnellement, c’est pourquoi Núñez triomphe dans chacun des projets qu’elle entreprend.