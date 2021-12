Aleida Núñez pose pour la caméra depuis les escaliers

Aleida Núñez, la caméra capte tout son charme, « d’en bas » | Instagram

C’est ainsi que la caméra espiègle a capturé le charme de la belle Aleida Núñez pour les réseaux sociaux, qui portait une tenue vraiment révélatrice qui faisait voler l’imagination de ses followers.

Sous un angle vraiment espiègle, l’objectif a été posé pour capturer chacune des courbes de Aleida Nunez, qui a posé comme un mannequin professionnel sur des escaliers dans un endroit des plus élégants.

La belle ancienne membre de Las Estrellas Bailan en Hoy a posé sous différents angles, debout et assise devant la caméra, complètement concentrée sur ce qu’elle faisait et comme si elle ne remarquait pas la présence de la caméra.

Aleida Núñez a choisi pour l’occasion une jolie et toute petite robe bleue à fines bretelles et un décolleté très prononcé sur le devant, alors qu’elle est assez courte donc elle exposait ses belles jambes bien travaillées et risquait d’en montrer plus que ça.

Une fois de plus, l’actrice mexicaine s’est avérée être une femme plus que belle et sinueuse, avec une silhouette en sablier qui l’a consolidée comme l’une des plus belles femmes de la télévision mexicaine.

Aleida Núñez, la caméra capte tout son charme, « d’en bas ». Photo : Instagram.

Núñez est un exemple de discipline et de ténacité, car chaque jour elle décide de partager avec ses disciples que son anatomie sculpturale n’est pas une question de chance, mais plutôt qu’elle est une femme qui s’entraîne et prend constamment soin d’elle. La célèbre femme de 40 ans a avoué qu’il y a des jours où elle ne veut pas sortir du lit pour faire de l’exercice ; cependant, il le fait et puis il se sent bien.

La belle ex de Juan Ferrara est actuellement très active avec divers projets, elle est en tournée avec des collègues comme Latin Lover dans la mise en scène Amor de tres, pleine de talent, de musique et de beauté.

Aleida Nunez Cela clôturera plutôt bien l’année et avec beaucoup de travail, car en plus du théâtre cette belle femme a été très active à la télévision, où elle a été l’invitée de divers programmes et connaît sa ligne de vêtements pour femmes.

En pensant aux femmes, Aleida a lancé une marque de leggings et de jeans qui aident à rehausser et à modeler la silhouette féminine, quelque chose qui a été un énorme succès, surtout pour celles qui aiment être elles-mêmes le modèle de ces vêtements.