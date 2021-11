Aleida Núñez pose sa beauté de l’eau pour Instagram

Only water, la « tenue » préférée d’Aleida Núñez pour les réseaux | Instagram

L’eau est devenue la tenue préférée de la belle Aleida Núñez !, la belle actrice mexicaine Il est devenu un avec le liquide vital et le résultat a laissé ses abonnés sur les réseaux sociaux plus que stupéfaits.

La star des tenenovelas comme La Fea Más Bella a décidé qu’elle voulait montrer son côté le plus naturel à ses followers et c’est pourquoi elle a pris l’eau comme complice et est entrée dans le jacuzzi pour donner la meilleure vue des réseaux sociaux de cet endroit .

Aleida Nunez Elle a choisi comme seul accessoire une serviette sur la tête et de petits bracelets et boucles d’oreilles qui ont encore mis en valeur son beau teint. L’actrice a profité de ce moment pour méditer et se détendre et a voulu le partager avec les internautes sur Instagram.

Pour la photo, l’ancienne membre de Las Estrellas Bailan en Hoy a posé depuis le jacuzzi, dans l’eau et de la manière la plus confortable, elle a choisi de mettre ses jambes fléchies et d’amener ses bras vers elles montrant trop de peau mais suffisamment couvrant pour que l’image peut être admirée sur les réseaux sociaux.

Cette photographie ressemble vraiment à une œuvre d’art, car la beauté de Aleida Nunez Il se mêle à la pureté de l’eau et à l’environnement naturel du lieu où la star de Televisa a été capturée.

Juste de l’eau, la « tenue » préférée d’Aleida Núñez pour les réseaux. Photo : Instagram.

La publication a été partagée sur le compte Instagram officiel le 2 janvier et a été décrite comme « Catharsis », elle a actuellement plus de 70 000 réactions sur le célèbre réseau social. Les followers de la chanteuse ont également profité de la case commentaire pour la combler de compliments et lui répéter encore et encore à quel point elle est belle.

La star de la télévision mexicaine est actuellement très active dans le monde du divertissement et ses followers sont plus qu’heureux de pouvoir profiter de sa beauté grâce à la mise en scène d’Amor de tres. Cette histoire est présentée les samedis de novembre.

En plus de cette complicité, Aleida fait la promotion de son spectacle musical qui a été comparé à d’autres comme celui de Ninel Conde puisque le rythme et la beauté sont constants dans ses présentations.

Núñez est également une femme d’affaires et possède sa propre ligne de vêtements pour femmes, principalement des jeans et des leggings afin de façonner les courbes féminines, ce qui a connu un succès retentissant.