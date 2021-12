Aleida Núñez pose sa beauté sur un vélo, « J’ai oublié le pantalon » | Instagram

C’est ainsi que la belle Aleida Núñez a décidé qu’elle montrerait sa beauté sur les réseaux sociaux et la vérité est que ce fut un succès retentissant chez eux, où plus d’un a été captivé par sa beauté.

La belle actrice mexicaine Aleida Nunez Elle se présumait posséder une silhouette spectaculaire, oubliant son pantalon et posant sur le dos depuis un vélo avec lequel elle avait fait une balade plus que séduisante dans un parc et plus que pour elle, pour ses followers.

L’ancienne challenger de Las Estrellas Bailan en Hoy a profité d’une belle journée pour montrer sa silhouette ronde dans un joli maillot de bain deux pièces assez petit.

La star de Televisa a choisi la tenue estampée sur le haut et bleu irisé sur le bas, un ton qui mettait en valeur sa peau bronzée et radieuse et mettait en valeur au maximum ses jambes galbées et même là où ses jambes perdent leur nom.

De dos, c’est ainsi que la spectaculaire Aleida Núñez a posé pour la photographie pour mettre en valeur le plus célèbre de ses attributs et a été capturée par son photographe « comme si elle ne s’en rendait pas compte », le tout pour ravir les internautes avec un beau sourire, naturel maquillage et ses cheveux blonds raides.

REGARDEZ LA BEAUTÉ D’ALEIDA ICI

Aleida Núñez pose sa beauté sur un vélo, « J’ai oublié le pantalon. » Photo : Instagram.

Au bas de la photographie, on peut voir que cette belle femme profitait de son séjour dans un parc familial, où sûrement plus d’un passant s’est arrêté pour admirer son énorme beauté.

La belle Aleida Nunez Il a partagé cette photo sur son compte Twitter, invitant à nouveau ses abonnés à faire partie de sa page de contenu exclusif, qui n’a commencé que récemment et qui est sûrement déjà un succès retentissant.

Aleida a décidé de créer à nouveau du contenu plus que coquet pour ses abonnés les plus fidèles et pour cette raison, elle a créé cette page où seuls les abonnés auront plus de cette belle femme sur leurs écrans.

Récemment, la belle actrice et chanteuse a donné un avant-goût d’une photographie sur laquelle elle apparaît avec un élégant manteau qui, lorsqu’il est laissé ouvert, montre que l’artiste ne porte rien en dessous et montre beaucoup ses charmes et ses courbes.