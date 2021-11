Aleida Núñez pose ses charmes au soleil au coucher du soleil

Aleida Núñez pose ses charmes au soleil, dans un costume d’Eva ? | Instagram

Elle l’a encore fait ! La belle Aleida Núñez a volé des milliers de soupirs sur les réseaux sociaux avec une photographie vraiment spectaculaire dans laquelle, bien sûr, le actrice mexicaine on dirait une oeuvre d’art. L’ex de Juan Ferrara a profité du soleil pour en faire une image unique.

Sur la photo en question, la belle Aleida Nunez contre la lumière du soleil, ce qui rend pratiquement impossible de percevoir si la belle chanteuse porte un costume ou est dans le costume d’Eva. Ce que l’on peut apprécier, c’est que cette belle femme est de profil et avec ses cheveux complètement dénoués.

Le modèle également est près d’un arbre qui faisait également partie du paysage et d’un magnifique coucher de soleil qui simule que toute la lumière de l’étoile royale vient en fait de la célèbre étoile de Televisa.

L’actrice de grands succès tels que La Fea Más Bella a avoué combien elle aimait des moments comme celui-ci et la photographie, ainsi que l’importance de la lumière intérieure de chaque être et l’a rendue évidente avec un message puissant.

Même s’il y a des périodes d’obscurité, reconnais toujours la lumière que tu as à l’intérieur… ✨ #sunset #reflexion #amorpropio J’aime les couchers de soleil, j’aime la photographie , a écrit le célèbre à côté de la photographie.

La belle Aleida a partagé l’image sur son compte Instagram officiel il y a plus de 20 heures et a déjà dépassé les 10 000 réactions sur le célèbre réseau social, ses followers en ont profité pour remplir la case commentaire de Núñez de compliments et d’emojis de coeurs et autres.

Aleida Nunez Elle est devenue l’une des Mexicaines gâtées sur les réseaux sociaux, sa popularité augmente grâce à sa beauté énorme, son talent et ses nouveaux projets qui l’aident à toucher plus de personnes sur Instagram et d’autres réseaux.

Actuellement, cette belle comédienne fait partie de la mise en scène Amor de Tres aux côtés du beau Latin Lover. La star a partagé qu’ils peuvent l’admirer dans cette histoire tous les samedis de novembre et a profité des réseaux et de la télévision pour faire connaître l’histoire.

L’artiste s’est avérée plus que talentueuse dans plus d’un domaine puisqu’elle est non seulement actrice, mais aussi chanteuse, femme d’affaires, mannequin, entre autres. Aleida Núñez a sa propre ligne de vêtements pour femmes qui aide à façonner la silhouette et c’est vraiment un succès.