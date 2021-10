Aleida Núñez pose ses fesses sur la table parmi des roses rouges | Instagram

La belle actrice La Mexicaine Aleida Núñez trouve toujours le moyen de surprendre et dilate au maximum la pupille de ses followers, comme elle l’a fait il y a quelques heures où son énorme boum Boum sur la table.

Cette belle et célèbre comédienne qui d’ailleurs est aussi chanteuse et femme d’affaires, a décidé de poser penchée au dessus de la salle à manger, ceci dans le but de montrer la belle composition florale qu’ils lui avaient offerte.

Un fort que les célébrités aiment Aleida Nunez, est de ne montrer qu’une petite partie de l’histoire dans chacune de ses publications, tout comme il l’a fait dans la plus récente.

Cela peut vous intéresser: « Le bas est laissé de côté », Aleida Núñez pose à la manière de Jennifer Lopez

Dans sa description, il a commenté quelque chose par rapport à ce beau cadeau qui contenait, selon son écriture, plus de 600 roses, « Des détails qui caressent l’âme » était la phrase qui a accompagné sa publication.

C’était une photo et une vidéo qui apparaît dans son contenu, sur la première photo on la voit comme déjà mentionné allongée, la belle actrice, femme d’affaires, mannequin et chanteuse porte une robe rouge ajustée qui correspond à son beau bouquet.

Grâce à la position fœtale dans laquelle il se trouve, ses charmes arrière attirent immédiatement l’attention car ils semblent encore plus saillants, le design est simple, il n’a pas de manches et ses bretelles sont larges.

Aleida Núñez pose ses fesses sur la table parmi des roses rouges | Instagram aleidanunez

Les roses ont une tige haute pour qu’elles paraissent plus, elles sont à l’intérieur d’une structure en bois qui supporte leur poids, ce qui est encore plus apprécié dans sa vidéo, qui est après la photo.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Il y a quatre heures, cette beauté a partagé cette publication, dans ses histoires, elle a également partagé les mêmes publications et a de nouveau montré le magnifique paysage qui entoure la luxueuse maison ou peut-être la cabane où elle se trouve actuellement.

On ne sait pas avec qui vous profitez de votre séjour dans un si bel endroit, il y a deux possibilités, la première est que Aleida Nunez Elle a sûrement un admirateur et une nouvelle romance qui la gâte et la seconde est que son ex-mari Pablo Glogovski veut la reconquérir.

Il se pourrait qu’il y en ait un troisième et que ce soit tout simplement que la femme d’affaires ait décidé de profiter de son célibat et de beaucoup se chouchouter.

Núñez, qui a participé à la telenovela « La fea más bella » en 2008, a gagné l’admiration de ses followers, grâce à son contenu très coquette.