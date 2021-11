Aleida Núñez pose sur un canapé pour ses réseaux sociaux

Aleida Núñez en déesse avec très peu et sur le canapé | Instagram

Telle une déesse !, la belle Aleida Núñez a une nouvelle fois exhibé sa beauté sur un canapé. La star de Televisa sait que sa formule est d’apporter très peu et il l’a fait pour captiver une nouvelle fois ses followers sur les réseaux sociaux.

Consciente d’avoir une anatomie plus qu’époustouflante, la belle Aleida Nunez Elle a posé comme une professionnelle sur un élégant canapé violet et s’est mise à l’aise pour que la caméra puisse la capturer de la meilleure façon possible.

C’était une robe ouverte comme la actrice mexicaine Elle portait ses charmes au maximum pour son photographe, Aleida s’est concentrée sur profiter du moment et, les yeux fermés, elle s’est mise à l’aise avec seulement la partie inférieure de son maillot de bain jaune et une robe translucide qui tentait de couvrir l’essentiel de sa silhouette sinueuse.

Cela peut vous intéresser: Cynthia Rodríguez, des charmes scintillants dans une robe brillante

A n’en pas douter, les regards des internautes se sont immédiatement portés sur les jambes bien travaillées de l’actrice et son ventre d’acier, ses rondeurs sont devenues plus qu’évidentes à l’image que la même célèbre de Televisa a partagée sur les réseaux sociaux.

La photo a été partagée sur le compte Instagram officiel d’Aleida Núñez le 7 mars et a suscité plus de 40 000 réactions sur le célèbre réseau social. La star a profité de la description de la publication pour écrire un beau message.

ADMIRER LA BEAUTÉ D’ALEIDA ICI

Aleida Núñez en déesse avec très peu et sur le canapé. Photo : Instagram.

Retrouvez le plus beau de vos souvenirs et mettez-le dans vos rêves… ✨, a partagé Aleida.

L’ex de Juan Ferrara a tout de suite reçu les compliments de ses fervents followers et admirateurs qui regardent les contenus qu’il partage sur ses réseaux sociaux et ses nouveaux projets.

Récemment, Aleida Nunez Elle a montré qu’elle travaillait très dur parce qu’elle avait un long appel pour être l’hôte invité d’un programme d’Israël Jaitovitch. Pour ce programme, l’actrice et chanteuse avait l’air plus que spectaculaire.

Dans les images qu’elle a partagées à la fois dans ses stories et sur son fil Instagram, vous pouvez voir comment cette belle femme portait une robe de soirée très courte avec un décolleté prononcé devant. La robe en question la faisait littéralement briller car elle était faite de paillettes dorées et mettait en valeur ses courbes à tout moment.

Aleida s’est avérée être une femme très travailleuse et indépendante qui ne dépend pas d’un homme pour survivre ou mener une bonne vie. A tout moment, il partage avec ses followers des messages d’amour-propre et de motivation qui en inspirent plus d’un.