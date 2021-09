in

Très sympa ! Aleida Núñez s’est vanté sur les réseaux sociaux d’un cachetero qui a définitivement remporté les applaudissements de ses followers. La actrice mexicaine elle a choisi une combinaison rose qui a sans aucun doute mis en valeur le meilleur de son anatomie.

L’actrice célèbre pour sa participation à des feuilletons tels que Le plus beau laid Elle a complété sa tenue avec seulement deux bracelets rouges minces, un sur son poignet et un autre sur sa cheville, et ses baskets de couleur sombre.

La belle Aleida Núñez a sorti ses cheveux blonds abondants pour être vraiment magnifique; Cependant, c’est son énorme anatomie qui a retenu l’attention des internautes et principalement, de ses followers sur les réseaux sociaux.

L’artiste a posé de profil et dos à la caméra, tout cela pour que la caméra capte sa plus grande courbe (ses fesses), sa petite taille et ses jambes galbées dans toute leur splendeur.

Il y avait deux photographies pour lesquelles la belle Aleida Núñez a posé et ils les ont partagées sur son compte Instagram officiel le 29 juillet, obtenant plus de 125 000 réactions sur le célèbre réseau social.

Aimer ma vie… c’est ainsi que la chanteuse a également décrit sa publication sur les réseaux sociaux.

Après la publication des photographies attrayantes, la boîte de commentaires a rapidement commencé à se remplir d’émojis de feu, de cœurs, de visages d’amour et de compliments pour l’énorme beauté de l’ex de Juan Ferrara.

Aleida Núñez pour son “bumbum” pour les réseaux en petit cachetero. Photo : Instagram.

Actuellement, Aleida Núñez compte plus de 3,4 millions d’abonnés sur Instagram, le célèbre réseau social sur lequel elle partage fréquemment son contenu à la fois dans le fil d’actualités et dans ses histoires, car l’actrice bénéficie d’un contact constant avec ses abonnés.

Núñez a indiqué qu’il faisait partie des femmes sur lesquelles Luis Miguel “a mis l’œil”; Cependant, cette belle femme a avoué qu’elle ne connaissait pas davantage le Soleil du Mexique puisqu’elle était en couple avec Juan Ferrara, le célèbre acteur. La belle Aleida a avoué qu’il était important pour elle de respecter leur relation, plus que de connaître la star mexicaine.

Aleida a également cherché à faire comprendre qu’elle ne dépendait pas d’un homme pour aller de l’avant. L’actrice a lancé sa propre ligne de jeans pour femmes avec laquelle elle cherche à les aider à les voir plus belles et plus tournées, de cette façon elle est devenue une véritable femme d’affaires.

Même la pandémie n’a pas arrêté la Mexicaine, qui est restée active dans ses projets et ses réseaux sociaux, apparemment, cette fille n’est pas tranquille du tout et la paresse n’est pas exactement une de ses caractéristiques.

Aleida Nunez Beaucoup de gens se souviennent d’elle pour son personnage de Yazmín García dans La Fea Más Bella, la belle actrice était détestée par beaucoup grâce à l’attitude de son personnage qui rendait la vie assez difficile pour “The Ugly Club”.

Yazmín était connu sous le nom de “maris la quita”, d’après la femme séduisante et belle qui voulait être un modèle professionnel, a fini par être le partenaire du mari d’un des amis de Leticia Padilla Solís après l’avoir rencontré en tant qu’aide de camp.

Bien que son personnage soit montré comme une personne très superficielle et qui ne brille que par sa beauté et ses courbes, la belle Aleida s’est avérée être plus qu’un joli visage et un corps à couper le souffle.

Son projet aux côtés d’acteurs comme Jaime Camil, Angélica Vale et Carlos Bonavides n’est qu’un des nombreux feuilletons auxquels l’actrice mexicaine de 40 ans a participé et démontré son talent. Demain c’est pour toujours, Un refuge pour l’amour et Jusqu’à la fin du monde sont les autres.