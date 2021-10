Aleida Núñez prend complètement le soleil, « au revoir Yanet García » | Instagram

Adieu Yanet Garcia!, une fois de plus la belle Aleida Núñez vérifie qu’elle a tout pour faire du contenu exclusif, pour être Miss Bum Bum et plus que ça, simplement pour réaliser tout ce qu’elle actrice mexicaine est proposé.

Possesseur d’une beauté unique, Aleida Nunez Elle a volé des milliers de soupirs sur les réseaux sociaux avec une photographie dans laquelle elle laisse les internautes voir comment elle permet au Soleil de s’installer complètement sur elle.

L’ex de Juan Ferrara a décidé d’ouvrir complètement votre robe montrant qu’elle manque complètement d’intérieurs, le tout pour permettre aux rayons du soleil de se poser complètement sur sa belle peau, dans une photographie qui est devenue un beau panorama.

L’image montre la belle Aleida Núñez depuis un pont en bois, de dos, avec sa vue vers l’horizon, admirant la beauté de la mer, du ciel et du soleil et comment ils ne font qu’un pour former une véritable œuvre d’art.

L’ancienne participante de Las Estrellas Bailan en Hoy a décidé qu’une tenue n’était pas nécessaire pour ce panorama, alors elle a enlevé la seule robe qui l’accompagnait et sa silhouette sinueuse et ses cheveux blonds abondants ont été capturés.

L’image a été partagée le 22 décembre 2020 et a reçu plus de 30 000 réactions ; Les followers de la belle Aleida n’ont cessé de la combler de compliments, de cœurs, de visages amoureux et autres dans la case commentaire.

Amour infini … ✨ , était la phrase avec laquelle la belle chanteuse et actrice a accompagné cette œuvre d’art.

Aleida Núñez est une femme qui, très jeune, a appris à se frayer un chemin dans le monde du divertissement, étant une jeune fille, elle a encore commencé à apparaître dans des feuilletons et a attiré l’attention de beaucoup avec son énorme beauté et sa personnalité.

ADMIRER LA BEAUTÉ D’ALEIDA ICI

Aleida Núñez prend complètement le soleil, « au revoir Yanet García ». Photo : Instagram.

Bien qu’elle n’ait pas été scénariste de feuilletons, Aleida a réussi à laisser une empreinte particulière sur chacun de ses personnages et est actuellement en vigueur sur le petit écran. C’est le cas de Yazmín García, toujours dans les mémoires, « le mari l’enlève » dans La Fea Más Bella, où elle partageait les crédits avec Angélica Vale et Jaime Camil.

Aleida Nunez était un couple dans la telenovela de Carlos Bonavides, mieux connu pour son personnage Huicho Domínguez, qui a « retiré » l’un des amis du « Club de las Feas », dont Leticia Padilla Solís était membre.

Mais la carrière de Núñez va au-delà du théâtre, cette belle femme est aussi une fanatique du chant, elle a donc décidé de devenir professionnelle et le fait avec beaucoup de rythme, car le genre qu’elle gère est la cumbia.

Tout à fait dans le style de Bombón, Ninel Conde, Aleida Núñez a ses présentations pleines de rythme, de talent et de beauté avec des tenues vraiment spectaculaires qui mettent en valeur son anatomie à tout moment et sous tous les angles.

La femme d’affaires profite également de ses réseaux sociaux et des invitations à certaines émissions télévisées pour faire la promotion de son émission et aussi de sa ligne de vêtements pour femmes, qui connaît également un vif succès.

Préoccupée non seulement par ses courbes, mais aussi par celles des autres femmes, la belle Aleida a créé une ligne de pantalons, leggings et autres qui aident à façonner et rehausser les charmes des femmes pour les rendre plus belles ; elle-même est le modèle et l’image de cette marque.