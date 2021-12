Aleida Núñez prête pour les poses de Noël à côté d’un pin décoré

Aleida Núñez prête pour Noël pose à côté d’un magnifique pin | Instagram

Quelque chose sur lequel des millions de personnes sont d’accord, c’est que les vacances de Noël unissent les familles, comme cela s’est produit avec Aleida Núñez qui est apparue posant à côté d’un beau pin déjà décoré, il ne fait aucun doute qu’il est déjà prêt pour noël.

Cette image dans la plus récente de son compte Instagram officiel, où l’on admire continuellement la beauté de cette actrice et chanteuse coquette, où elle porte des vêtements moulants qui mettent en valeur sa silhouette ainsi que ses charmes.

Bien que pour dire la vérité cette fois c’était quelque chose d’un peu différent, eh bien Aleida Nunez Elle était très réservée, posant parfaitement pour une photo que vous pourriez facilement encadrer et accrocher au mur de votre maison.

Alors que l’actrice de « La Fea Más Bella », posé sur une photo à côté d’un pin, bien qu’elle ne montre pas sa silhouette comme à d’autres occasions, elle est plus belle que jamais, puisqu’elle est à côté de ses proches.

Aleida Núñez est déjà prête à recevoir Noël | Instagram aleidanunez

Noël est proche, la décoration de ma mère et la photo de ma sœur », a écrit Aleida Núñez.

Dans sa description, comme vous pouvez le voir, il fait référence à sa famille, sa sœur Marcela Núñez était chargée de prendre la photo, comme pour toute la décoration, peut-être pas seulement l’arbre de Noël, mais la chambre était aussi en charge de sa mère .

A quelques reprises l’actrice mexicaine née à Jalisco parle de sa famille, probablement comme le font d’habitude d’autres personnalités, elle préfère garder ses proches à l’abri des projecteurs et ainsi éviter d’éventuelles altercations ou accusations.

Les arbres de Noël présentent des variations en termes de couleurs, le plus courant est évidemment le vert, mais il a également été choisi d’utiliser des nuances telles que le blanc et même le givré.

Dans le cas de la mère de Aleida Nunez a décidé d’utiliser des couleurs plus froides, de sorte que l’arbre blanc avec des décorations en bleu et quelques autres également en blanc est le thème prédominant en termes de décoration.

Aleida semble porter un pull « teddy » de type peluche qui semble être en peau d’ours, évidemment ce vêtement n’est pas fait de cuir d’origine ou de synthétique, c’est une variation du tissu qui lui donne la peluche parfaite pour garder un peu au chaud.

C’est comme ça qu’Aleida est belle, mon amie, passe un très bon Noël en compagnie de sa famille et de son beau fils qu’elle a et plein de bénédictions et de santé, ce qui est le principal », a commenté un fan.