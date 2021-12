Aleida Núñez ravit les fans avec des photos de son énorme boom boom

Aleida Núñez en photos montre le meilleur de son énorme boom boom | Instagram

Avec un goût exquis pour s’habiller, l’actrice et chanteuse coquette Aleida Núñez a de nouveau porté sa silhouette ainsi que son énorme boum boum, qui a séduit des milliers d’internautes grâce à ses publications.

Si vous êtes un admirateur de cette beauté, vous saurez qu’elle a constamment tendance à partager du contenu lié à sa silhouette, exhibant ses courbes tout comme l’actrice coquette l’a fait dans cette publication.

Vous vous demanderez sûrement pourquoi cette partie spécifique de sa silhouette s’appelle « boom boom », cela est dû au Brésil, c’est ainsi que cette partie du corps s’appelle, chaque année un événement appelé « Miss Bum bum » où la fille avec le le meilleur est sélectionné.

Le 3 novembre, il a partagé un post sur Instagram où l’on voit la belle fille Aleida Nunez Montrez votre silhouette avec un jean et un body à imprimé animalier, cette pièce particulière révèle presque complètement votre dos, puisque dans cette partie seule une fine bande la traverse.

Aleida Núñez montre ses charmes à ses fans avec ses énormes charmes | Instagram aleidanunez

La vie doit couler, lâcher prise de ce qui n’est pas pour vous », a déclaré Aleida.

L’endroit où il se trouvait était une cabane apparemment, autour nous avons trouvé des arbres, des pins et certaines plantes qui ornent l’entrée de la cabane avec quelques marches.

Sur la première photo, on la voit poser de profil, montrant à la fois ses charmes du haut et du dos, pour soulever un peu plus ses parties, Núñez portait des baskets hautes, fermées et pointues.

Quelque chose qui a encore plus captivé ses plus de 77 000 fans qui ont aimé sa publication, c’est la légère pose inclinée qu’il faisait en prenant la photo.

Sur la deuxième photo, il pose de face, les jambes légèrement ouvertes ou qui font paraître ses hanches un peu plus proéminentes, ce que ses followers sont sûrement fascinés de voir, plus il se montre, mieux c’est.

Déjà dans la troisième image Aleida Nunez Il montre à nouveau son énorme boum boum, seulement maintenant qu’il le fait complètement par derrière, il ne serait pas surprenant que parmi les centaines de commentaires qu’il a dans sa publication du 5 novembre, ce soit le meilleur de tous.

Très bonne pensée Aleida, tu n’as pas à insister, les choses arrivent ou pas, tout est écrit à ta manière, et ce qui n’est pas pour toi ne le sera jamais, peu importe combien tu insistes », a commenté un fan.