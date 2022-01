Aleida Núñez reçoit un massage relaxant sans rien porter

Aleida Núñez reçoit un massage relaxant en laissant ses vêtements de côté | Instagram

Allongée sur une table et complètement détendue, Aleida Núñez est apparue dans sa dernière publication sur Instagram, où elle avait reçu un célèbre massage turc.

Si à un moment vous avez eu l’occasion et le plaisir de recevoir un massage, vous saurez qu’en plus d’être relaxant, pour atteindre ce point il est important que vous vous débarrassiez de vos vêtements, car c’est pour tout le corps, bien que cela ne s’applique pas toujours comme cela, mais dans le cas de Aleida Nunez la belle célébrité était.

Plus d’une fois cette belle businesswoman, chanteuse et mannequin a laissé plus d’un de ses millions de followers sans voix, malgré le fait que ses publications ne soient pas excessivement révélatrices, elle n’a cessé de gâter ses fans.

Il y a cinq heures, précisément sur la photo la plus récente qu’elle a partagée sur son compte Instagram officiel, nous la voyons poser allongée avec seulement un morceau de tissu qui recouvre ses charmes ultérieurs.

On voit tout de suite qu’elle ne porte rien sous le tissu, ses longs cheveux blonds recouvrent une partie de son dos, sûrement ses fans auraient été ravis de la revoir complètement.

Aleida Núñez était en Cappadoce où elle a reçu son massage | Instagram aleidanunez

Massage turc de Cappadoce … Awww comme je l’ai apprécié « , a commenté Aleida Núñez.

L’endroit où se trouve la femme d’affaires semble être une pièce qui n’a pas de fenêtre, derrière elle se trouve une niche avec une petite lampe rouge qui s’allume pour donner un ton romantique et relaxant à l’endroit.

Avec plus de 15,4 mille coeurs rouges Aleida Nunez Il a réussi à provoquer quelques soupirs et même à faire envie à plusieurs de ses followers, qui l’ont indiqué dans la case commentaire, en ayant déjà 116 cinq heures après sa publication.

J’aimerais être ton masseur « , » Comme tu es belle mon amour « , » Comme tu es belle comme ça « , ont commenté certains fans.

Le voyage d’Aleida Núñez au Moyen-Orient

Depuis quelques jours maintenant, la coquette Aleida parcourt tout le Moyen-Orient, profitant de chaque site sur lequel elle arrive et partageant un peu des sites qu’elle visite avec ses fans.

Parmi les publications qu’il a commencé à faire à partir du 27 décembre 2021, arrivant d’abord à Dubaï, où d’ailleurs il a passé le Nouvel An, il a également profité un peu d’Istanbul, en Turquie.

Maintenant, l’actrice profite Cappadoce où il a reçu ce magnifique massage qui a sûrement détendu tous ses muscles.