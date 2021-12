Aleida Núñez renverse Yanet García face à face, « Quel clochard » | Instagram

Quel boum boum ! La belle Aleida Núñez a une nouvelle fois fait comprendre qu’elle pourrait être la nouvelle Miss Boum Boum, ceci après avoir renversé Yanet García face à face en montrant ses charmes de profil.

Sur le compte Instagram officiel de la belle Aleida Nunez on peut trouver une courte vidéo dans laquelle la belle actrice mexicaine et la météorologue agitent leur charme le plus célèbre de profil et en même temps, ce qui laisse plus que la preuve qu’Aleida Núñez a une silhouette plus voluptueuse que celle de la belle Yanet García.

L’ex-partenaire de Juan Ferrara est apparu en tant qu’invité du Hoy Program alors que Yanet faisait encore partie de la star du matin de Televisa et c’est là qu’ils ont coïncidé et enregistré cette vidéo que les internautes ont adorée.

L’ancienne star de La Fea Más Bella est apparue sur le forum avec un jean moulant et une blouse rouge ajustée qui gainait à la perfection ses courbes voluptueuses, affinant sa taille et mettant en valeur ses hanches voluptueuses.

De son côté, l’ancienne météorologue s’est vue remettre un joli pull cachetero qui permettait de voir à quel point sa jambe perd son nom et atténue sa taille. Bien que Yanet García soit vraiment belle, la vérité est qu’Aleida l’a complètement renversée.

Aleida Núñez renverse Yanet García face à face, « Quel clochard ». Photo : Instagram.

Aleida Núñez a profité de ses réseaux sociaux pour partager ce moment agréable avec ses followers et dire à Yanet qu’elle enverrait ses jeans de sa propre ligne de vêtements.

L’enregistrement a été partagé le 19 décembre 2019 et compte plus de 340 000 reproductions sur le célèbre réseau social. Les followers des deux belles femmes n’ont pas pu résister et les ont élogieuses dans leurs plus de 500 commentaires dans l’espace prévu à cet effet.

Aleida Nunez Il est l’un des visages les plus populaires à la télévision mexicaine et maintenant aussi sur les réseaux sociaux. Sa beauté et son talent ont été la clé de son arrivée au succès et de son actualité.

La star de Televisa, 40 ans, a clairement indiqué que l’âge n’est qu’un chiffre, car de nombreuses jeunes femmes souhaiteraient pouvoir se sentir et lui ressembler. Núñez peut être vu à cette époque dans la mise en scène Amor de tres, une comédie musicale où il partage des crédits avec ni plus ni moins qu’avec le bien-aimé Latin Lover.