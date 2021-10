Aleida Núñez renverse Yanet García, une barre en tout | Instagram

Oui, pour tout montrer, c’est ainsi que la belle Aleida Núñez s’est retrouvée avec la mer et le vent complice de sa beauté totale et de ses courbes prononcées qui ont sans aucun doute évincé le contenu exclusif de la belle Yanet García.

L’actrice mexicaine a clairement fait savoir qu’elle ne demandait rien à l’ancienne fille du climat Programme d’aujourd’huiCeci en exhibant son anatomie au maximum et avec très peu et en se faisant passer pour une coquette devant son photographe, faisant monter l’imagination de ses followers au maximum.

Sur la photo en question la belle Aleida Nunez elle a décidé de poser presque complètement de profil pour la caméra avec une robe de télévision bleue très fine sur elle et qui a à peine réussi à couvrir l’essentiel pour que l’image puisse être sur les réseaux sociaux.

La belle ex de Juan Ferrare Elle a laissé une grande partie de ses charmes en vue et a recouvert son désormais célèbre « bum bum » d’un joli ruban, très dans le style de Yanet García, car c’est l’un des attributs qui ressort le plus de cette belle femme.

Avec des cheveux assez blonds, Aleida Núñez a posé comme une vraie professionnelle les yeux fermés, concentrée et profitant du moment et de la brise et du bruit de la mer et de ses vagues comme si c’était de l’art.

Aleida Núñez renverse Yanet García, une barre en tout. Photo : Instagram.

La belle ancienne participante de Las Estrellas Bailan en Hoy a complété son image avec quelques petits accessoires et des baskets dorées très hautes qui ont encore mis en valeur ses belles jambes bien toniques.

Aleida Núñez a posé depuis un pont en bois, avec le bleu du ciel et de la mer comme témoin de sa beauté et a décidé de partager ses photographies sur son compte Instagram officiel le 22 décembre 2020, dépassant les 140 000 réactions sur le célèbre réseau social et en les accompagnant d’un message très motivant.

Un esprit calme apporte la force intérieure… #caribe #azulik @ mario.dibs , a écrit le célèbre à côté de la photographie.

Avec seulement un jour de différence, le chanteur également a partagé une autre photo de la même session, dans celle-ci, il est vu dans une robe ouverte mais au centre et montre qu’il ne porte pas d’intérieurs, quelque chose qui était plus qu’attirant pour son suiveurs. Cette deuxième photographie montre l’étoile Televisa sous un angle plus éloigné et nous permet d’apprécier davantage le paysage et le pont de bois.

La photographie en question a dépassé les 40 000 réactions sur le célèbre réseau social et était également accompagnée d’un beau et puissant message qu’Aleida Núñez a voulu exprimer à ses abonnés sur les réseaux sociaux.

La sérénité, c’est la rencontre avec nous-mêmes et nos envies… ✨ # azulik @ mario.dibs , écrit le célèbre pour les internautes.

Malgré que Aleida Nunez n’a pas joué dans une telenovela sur Televisa est l’un des visages les plus reconnus des telenovelas de l’entreprise. L’actrice de 40 ans laisse généralement sa trace dans chacun de ses personnages et est en force sur le petit écran en tout temps.