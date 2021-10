Aleida Núñez ressemble à un chat dragueur à la mode avec ce haut | Instagram

Une fois de plus, les regards se sont immédiatement tournés vers la belle actrice La Mexicaine Aleida Núñez, qui portait deux vêtements comme un beau félin, ce look pourrait être parfait pour l’automne.

Pendant quelques jours, nous avons commencé la troisième saison de l’année, qui est de loin la meilleure en raison des jours entre le chaud et le froid, des nuits plus longues et des après-midi plus romantiques, en plus du fait qu’en octobre, nous trouvons les plus belles lunes .

Aleida Nunez En tant que personnalité et star des célébrités, elle a toujours tendance à attirer l’attention, surtout lorsqu’elle montre ses énormes charmes, comme elle l’a fait récemment.

Cette publication qu’il a partagée sur son Instagram officiel a été faite il y a tout juste un jour, heureusement pour ses followers il a décidé de partager non pas une seule photo mais 3 au total, laissant ses charmes en vue ainsi que sa silhouette exquise.

Grâce à certaines publications partagées sur Instagram, certaines personnes prennent comme référence des célébrités, comme dans le cas d’Aleida, pour voir des idées de tenues et pouvoir en assembler pour certaines sorties ou looks décontractés.

Celui-ci en particulier est composé d’un haut court à fines bretelles, avec un imprimé animalier et de la dentelle en haut et en bas, ce qui a attiré tous les regards directement sur cette partie.

Aleida Núñez ressemble à un chat dragueur à la mode avec ce haut | Instagram aleidanunez

Aleida montre un peu son abdomen marqué grâce à cette petit vêtement qu’elle porte, en plus de révéler une partie de ses charmes.

Quant au bas Aleida Nunez Il porte un pantalon qui semble être en cuir, celui-ci a un élastique et des cordons de serrage à la taille, le motif arrive juste en dessous de son nombril, il n’est pas serré donc c’est un peu lâche, rien d’autre.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LES PHOTOS.

Comme chaussures, il a décidé d’utiliser une paire de bottines noires qui semblent être en cuir verni et pointues ; Dans chacune des photographies où apparaît cette beauté mexicaine de la capitale Jalisco de Guadalajara, elle montre les courbes de son corps.

La personne qui a pris les photos a fait un excellent travail avec cette beauté de 40 ans qui, pour être honnête, paraît plus jeune, grâce à l’exercice et à son alimentation.

Prenez le moment et rendez-le parfait”, Aleida Núñez.

Justamente la frase con la que decidió acompañar su publicación combina a la perfección con sus fotos, en la primera de ellas por cierto está posando de frente, en la segunda la vemos sentada desde una perspectiva que le favorece y en la última sus encantos posteriores fueron les protagonistes.

Après un jour de sa publication nous avons trouvé 73 730 coeurs rouges, dont sans doute plusieurs d’entre eux se sont mis à battre fort lorsqu’ils ont vu la belle interprète de “Que bello”.

Concernant les compliments et commentaires que ces photos ont, nous en avons rencontré 810, amis et fans réunis pour la chouchouter de leurs mots, certains d’entre eux sont assez audacieux !