Aleida Núñez résume son arrière-garde coquette en faisant du yoga

Aleida Núñez lève ses charmes coquette en faisant du yoga | Instagram

Pour Aleida Núñez, l’exercice a toujours été une partie importante de sa vie depuis qu’elle est jeune, maintenant il a également inclus yoga, c’est ainsi qu’il est apparu dans un photo qu’elle partageait en relevant ses charmes de dos grâce à une position coquette.

Vous identifiez sûrement immédiatement le nom de Aleida Nunez, qui a participé à différents feuilletons mexicains, ainsi qu’à des émissions de télévision qui conquièrent les Mexicains, surtout lorsqu’il y vante sa figure.

Il a partagé cette image à la fois dans ses stories Instagram ainsi que dans son feed, il assemblait une paire de leggings marron foncé et un haut vert qui laissait voir un peu son dos, il portait également une paire de chaussures de tennis marron clair , tout sa tenue correspondait parfaitement.

La femme d’affaires mexicaine s’est étirée en serrant ses mollets avec ses bras, exposant ainsi son dos en posant des charmes.

Il semble que l’endroit où il le faisait était le palier d’un large escalier, comme on peut le voir sur la photo, avec un ornement relaxant peint sur le mur, un énorme bambou qui semble être dans l’eau alors qu’il bouge un peu .

En plus d’aller au gymnase, Aleida Núñez pratique également le yoga | Instagram aleidanunez

Bambou, lorsque vous effacez les vides qui causent la dépression de votre vie, vous n’avez qu’à être heureux « , a écrit Aleida Núñez.

Il y a un jour, il a partagé cette publication sur Instagram, ses fans et ses grands admirateurs lui ont donné plus de 17 000 cœurs rouges et des centaines de commentaires faisant allusion à sa description où il a tout à fait raison.

Belle et belle divine précieuse », « Très belle et très belle, commence l’année avec une bonne énergie, bisous », « Tu es une déesse c’est l’attitude du début de la semaine, je t’aime aime », ont commenté ses fans.

Quelque chose qui a toujours attiré l’attention de l’actrice et femme d’affaires coquette est le fait qu’elle montre constamment sa silhouette, dont elle est plus qu’évidente, elle ressent une grande fierté surtout lorsqu’elle apparaît dans son contenu sur les réseaux sociaux.

Aleida Núñez en femme d’affaires

En plus d’être une actrice et mannequin bien connue, cette beauté née à Jalisco est également devenue une grande femme d’affaires, elle a lancé à plusieurs reprises des lignes de tenues de sport ainsi que des jeans qui mettent en valeur les charmes ultérieurs.

Étant le même modèle de ce type de modèles, comme Kim Kardashian, elle a tendance à les promouvoir sur son compte Instagram, en les portant constamment.