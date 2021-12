Aleida Núñez revendique plus que son élasticité dans les leggings | Instagram

En legging ajusté !, la belle Aleida Núñez a décidé de montrer son élasticité à ses followers ; Cependant, il a fini par faire plus que cela, car tous les yeux étaient sans aucun doute rivés sur son énorme attrait.

À travers une courte vidéo sur vos stories et flux Instagram, Aleida Nunez Elle a partagé avec ses followers la façon dont elle a exécuté « l’arc », une posture qui demande beaucoup d’élasticité et, pour ainsi dire, de la patience elle-même.

La belle actrice mexicaine a été captivée lorsqu’elle a exécuté cette position avec les mains et les pieds au sol et le bassin surélevé, rester dans cette position longtemps est assez difficile, ce qui montre la discipline de la star de Televisa.

Cela peut vous intéresser : Aracely Arámbula dans un top carré et micro short love love

La belle ex de Juan Ferrara a choisi pour son entraînement d’utiliser des leggings bleus saisissants, très ajustés qui montraient ses jambes bien formées et ses courbes à la perfection et un petit haut noir avec lequel elle montrait son abdomen d’acier. Pour être plus à l’aise, la belle Aleida Núñez s’est entraînée avec une queue de cheval et une paire de tennis sombres.

Cette belle femme a clairement indiqué que l’exercice et la discipline sont la base de la santé et de son quotidien, c’est pourquoi elle partage fréquemment des images de ses entraînements sur les réseaux sociaux, ce que ses abonnés aiment beaucoup.

ADMIREZ LA BELLE ALEIDA ICI

Aleida Núñez revendique plus que son élasticité dans les leggings. Photo : Instagram.

La belle Aleida Núñez a partagé une vidéo sur son compte Instagram officiel il y a 23 heures et a dépassé les 50 000 reproductions sur le réseau social, avec la publication, la belle artiste en a profité pour partager un message de motivation à ses abonnés et les inviter à ne pas abandonner.

En pratique, sans perdre patience… #mentesana #calidaddevida, a partagé la belle Aleida.

Les abonnés de Núñez ont immédiatement commencé à applaudir sa discipline et ses réalisations dans la zone de commentaires du célèbre réseau social, bien sûr, en lançant quelques compliments en cours de route car sa beauté ne pouvait pas passer inaperçue.

Aleida Nunez Il est l’un des visages les plus reconnus de la télévision mexicaine. Cette belle femme a commencé sa carrière d’actrice assez jeune et s’est progressivement dirigée vers d’autres talents tels que la conduite, le chant, etc.

Núñez est actuellement en tournée avec la mise en scène Amor de tres, dans laquelle il partage les crédits avec le talentueux et beau Latin Lover et qui a apparemment été un succès car il a été annoncé pour le mois de novembre et continue toujours de donner des représentations .