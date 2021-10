Aleida Núñez revendique la beauté naturelle, « ses hanches ne mentent pas » | Instagram

Spectaculaire !, une fois de plus la belle Aleida Núñez monopolise les regards sur les réseaux sociaux et cette fois elle l’a fait en exhibant une robe de soirée spectaculaire et plus que cela, car le vêtement montrait clairement qu’il n’y avait rien d’autre pour lequel elle se vantait de sa beauté naturelle.

La actrice mexicaine Elle a posé comme une professionnelle en exhibant la couleur verte de sa tenue, montrant à quel point elle est fière, et surtout, de ses énormes courbes, alors que ses hanches sont devenues les protagonistes de la photographie.

La belle Aleida Nunez Elle était plus que concentrée en posant « comme si elle ne s’en rendait pas compte » en détournant les yeux, tandis qu’en arrière-plan on peut voir un bel endroit avec un look ancien.

L’actrice de La Fea Más Bella a choisi pour l’occasion une belle robe de soirée longue verte qui n’intervenait pas du tout pour en montrer un peu plus à ses followers. Dans la partie supérieure de la robe, la belle Aleida Núñez affichait une broderie de la même couleur que la jupe, mais qui indiquait clairement qu’elle ne portait pas d’intérieurs ; La même chose s’est produite avec l’ouverture prononcée de la jupe qui a atteint la fameuse taille et a laissé ses hanches complètement en vue.

L’ouverture de la jupe de l’ex de Juan Ferrara semble tomber juste à l’endroit exact pour ne pas trop en montrer à la caméra et paraître plus qu’attirante pour son compte Instagram officiel. Aleida Núñez a complété son image avec de petits accessoires, un maquillage de soirée et une coiffure plus qu’élégante.

Aleida Núñez revendique une beauté naturelle, « ses hanches ne mentent pas ». Photo : Instagram.

La photographie a été partagée sur l’Instagram du chanteur également il y a 14 heures et a dépassé les 40 000 réactions sur le célèbre réseau social. Aleida a profité des réseaux pour inviter ses followers à sa prochaine présentation.

Rendez-vous au spectacle de cabaret les samedis de novembre au @forosanrafaeloficial, a partagé l’ancien membre de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Mais non seulement Aleida a profité de l’espace, mais aussi ses followers, qui n’ont pas tardé à remplir la zone de commentaires de compliments et de bons voeux et bonne chance pour sa présentation. Le commentaire qui a définitivement retenu l’attention de tous est celui de Julio Camejo, qui a trouvé irrésistible de ne pas écrire à la star.

PerRRRRLiTa, a écrit Camejo, faisant allusion à l’un des personnages de l’actrice.

A 40 ans, Aleida Nunez a montré qu’en plus d’être une très belle femme, elle est intelligente et autonome. L’interprète, en plus d’être comédienne et chanteuse, est une femme d’affaires et une influenceuse.

Sur les réseaux sociaux, les internautes aiment Aleida pour sa simplicité et sa proximité avec les gens, elle aime à tout moment partager des images de ce qu’elle fait, ses projets et même des messages de motivation.

D’autre part, la célèbre femme a réussi à porter intelligemment sa marque de vêtements pour femmes, qu’elle modélise et promeut sur ses réseaux sociaux, atteignant très rapidement un très grand nombre de personnes. Sans aucun doute, Aleida Núñez est l’un des visages les plus reconnus du spectacle.