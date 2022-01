Aleida Núñez sans rien, couvre ses charmes avec ses mains

Aleida Núñez sur la plage laisse son maillot de bain dragueur dehors | Instagram

Avec une image coquette où l’actrice mexicaine Aleida Nunez est apparu exhibant une partie de sa silhouette depuis la plage, il a décidé de quitter son Maillot de bain la couvrant de côté charmes énormes ses fans ont sûrement soupiré au moment où ils l’ont vue.

Constamment mannequin, actrice et femme d’affaires née à Lagos de Morelos, Jalisco ravit l’élève avec ses publications fascinantes, surtout lorsqu’elle exhibe sa silhouette en maillot de bain de plage ou, à défaut, lorsqu’elle en manque, comme sur la photo principale de cette note .

Les fans d’Aleida Núñez sont constamment au courant du contenu qu’elle partage sur ses réseaux sociaux, que l’on peut voir dans un photo qu’ils ont eux-mêmes partagé sur un compte Instagram dédié à elle et à d’autres célébrités qui, comme elle, sont coquettes et accrocheuses.

Cela peut vous intéresser: Adamari López balaie sa routine d’exercice au gymnase

Cette photographie a été partagée le 9 décembre 2021, la seule chose qu’elle porte est une paire de lunettes noires qui reflètent un joli ton bleu foncé, le paysage derrière la femme d’affaires est la plage bien qu’il soit à peine perceptible puisque l’image en arrière-plan est un peu flou.

Aleida Núñez fait fondre les cœurs en posant sur ses photos | Instagram aleidanunez

Curieusement, dans l’instantané, Aleida a laissé ses charmes apparemment « libres », sans ses mains qui les couvraient, ses followers auraient été plus que ravis de la voir.

Si cela avait été possible, il est très probable que l’application elle-même aurait supprimé la publication, car il existe certaines restrictions lors de la publication de certains contenus.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

Comme tu es belle, jolie poupée « , » Tu es comme un buffet, tu as tout et très savoureux « , ont commenté certains fans.

ce n’est pas la première fois Aleida Nunez fait fondre plusieurs cœurs et attire les regards de milliers d’internautes, même s’il est certain qu’elle-même n’a pas publié cette image sur son fil Instagram.

Ceci parce que malgré sa coquetterie, elle n’est généralement pas aussi audacieuse lorsqu’il s’agit de publier du contenu, elle prend grand soin de ce qu’elle partage, sûrement la photo qui n’a pas l’air si actuelle non plus, dans une où elle est apparue dans un magazine ou, à défaut cela, elle l’a partagé dans leurs histoires.

Etant donné que les stories Instagram sont précisément supprimées 24 heures après leur publication, dans le cas où elles souhaitent les supprimer avant, ce mouvement peut également être effectué, par la personne qui les a publiées.