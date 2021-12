Aleida Núñez se vante de plus que sa beauté, dans un imperméable ouvert

Aleida Núñez vante plus que sa beauté, dans un imperméable ouvert | Instagram

La belle Aleida Núñez fait oublier les basses températures en faisant tout monter avec sa beauté époustouflante et ses courbes énormes. L’actrice mexicaine a montré que le froid n’existe pas pour elle et a ouvert son imperméable, qui n’était qu’un accessoire de plus.

En regardant en couverture d’un célèbre magazine de spectacle à diffusion nationale et désormais sur les réseaux sociaux, Aleida Nunez Elle a posé dans un trench-coat sombre qu’elle a ouvert pour révéler plus que sa beauté.

Les adeptes de l’ex de Juan Ferrara ont été hypnotisés par sa beauté lorsqu’ils ont réalisé que la chanteuse se montrait aussi assez d’elle-même pour eux, car en dessous elle portait une sorte de maillot de bain noir de la plus jolie couleur avec une texture en filet et qui la marquait proéminente. courbes à la perfection.

La tenue de la belle Aleida Núñez révélait ses belles jambes bien travaillées, sa silhouette et son beau visage au maquillage tout à fait naturel. La star de Televisa est appréciée avec une chevelure brune très abondante et posant avec un front très sérieux et comme un caméraman professionnel.

Les images montrent que la photographie date d’hier, car actuellement Aleida Núñez se retrouve avec une silhouette beaucoup plus fitness. La star de La Fea Más Bella a montré que sa discipline dans son entraînement est l’une de ses forces.

Aleida Núñez revendique plus que sa beauté, dans un imperméable ouvert. Photo : Instagram.

Jour après jour, Aleida Nunez Il partage son dur entraînement, qui lui a apporté comme une frite une apparence avec des jambes plus galbées et un abdomen d’acier et d’envie pour beaucoup. Cela n’a pas été facile, mais grâce à sa beauté, son talent et sa persévérance, la belle Aleida a réussi à se faire une place dans le monde du divertissement mexicain.

Núñez a commencé quand il était encore très jeune sur le petit écran, certains ont même assuré que sa relation avec Juan Ferrara serait par commodité et pour obtenir plus de gloire; cependant, son travail a parlé pour elle.

L’actrice a participé à un grand nombre de mélodrames et s’est également développée en tant qu’animatrice invitée dans des programmes tels que Hoy et La Cantina del Tunco. De plus, il a développé son talent vocal en offrant des présentations musicales assez attrayantes et est actuellement dans la mise en scène Amor de tres, où il exhibe ces dons.

A travers les réseaux sociaux, Aleida s’est également positionnée comme une influenceuse et l’une des favorites du public sur Instagram, il y aura sûrement Aleida Núñez pendant un certain temps.