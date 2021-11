Aleida Núñez séduit les fans en bikini posant depuis la plage

Aleida Núñez pose de dos devant la plage avec un maillot de bain | Instagram

En maillot de bain une pièce, la séduisante mannequin mexicaine, actrice et femme d’affaires Aleida Núñez, a été montrée de dos en posant devant la plage, ses fans étaient ravis du beau panorama qui s’offrait à eux.

Cette star de la beauté et des célébrités portait un flirty slip de bain Lorsque la photo a été prise, vous n’avez peut-être pas réalisé quand la photo a été prise, sa pose naturelle parle d’elle-même.

Aleida Nunez Elle portait un vêtement que nous avions vu précédemment, dans une précédente publication, sur son Instagram officiel, seulement qu’elle posait devant elle, maintenant vous pouvez profiter de la voir sous un autre angle.

Cette beauté née à Lagos de Morelos, Jalisco a rapidement gagné l’affection de ses followers et surtout leur admiration, grâce au fait que son contenu est extrêmement coquette, dont elle ravit ses followers et certains internautes.

Aleida Núñez pose de dos devant la plage avec un maillot de bain | Instagram aleidanunez

Que ce soit éternel ce qui vous rend heureux… Je vous invite sur ma page VIP, ne restez pas avec l’envie, des photos spécialement pour vous », a déclaré Aleida Núñez.

Il y a un jour, l’actrice qui a participé au feuilleton mexicain La Fea Más Bella, a partagé cette photo, ayant déjà plus de 32 000 cœurs rouges et 230 commentaires, peut-être que si elle avait montré un peu plus de sa peau bronzée, elle aurait eu plus de réaction pour une partie de ses followers.

Grâce au fait qu’Aleida pose de dos, ses charmes ultérieurs auraient été les protagonistes de l’image, sans y penser à deux fois, mais cette fois la femme d’affaires coquette n’a montré qu’une partie qui est également extrêmement coquette.

Belle vue et une belle poupée « , » Tu es la beauté éternelle « , » Belle vue que tu ornes de ta silhouette « , ont commenté certains fans.

Aleida Núñez en femme d’affaires

Peut-être que peu de gens le savaient, mais Aleida Nunez En plus d’être actrice et mannequin, elle est également devenue une femme d’affaires pendant quelques années.

Actuellement, cette beauté mexicaine a une ligne de vêtements de sport en plus des jeans, qu’elle a montré à plusieurs reprises en les portant, comme le font habituellement d’autres personnalités du milieu, l’exemple le plus clair est Noelia avec Noelicious.

Pour le moment, c’est ce que Núñez a partagé en tant que femme d’affaires sur ses réseaux sociaux, sûrement bientôt ou dans un avenir qui, nous l’espérons, ne sera pas si lointain, partagez plus de détails sur d’autres entreprises si vous en avez.