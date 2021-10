Aleida Núñez ses charmes sont prêts pour « l’amour à trois » | Instagram

Encore une fois le modèle coquette, femme d’affaires, chanteuse et actrice Aleida Núñez a récemment partagé une photo où elle se montre coquette, exhibant ses énormes charmes avec une robe impressionnante.

Dans le message qu’il vient de publier, il mentionne « L’amour de trois« Ce qui est peut-être un projet auquel il participe, comme il le mentionne dans sa description est un spectacle de cabaret.

Aleida Nunez Elle a pris sur elle de choyer ses fans qui sont ravis de la voir dans ses messages, étant donné que ceux-ci ont tendance à être un peu révélateurs, ce que toute personne avec sa silhouette n’hésiterait pas à faire deux fois.

Sur la première photo qu’elle a partagée il y a un peu plus d’une heure sur son compte Instagram officiel, on la voit vêtue d’une robe dorée coquette et surtout révélatrice avec des applications et de la dentelle qui met en valeur ses charmes, car le décolleté se termine juste en dessous de ses charmes.

Aleida Núñez ses charmes sont prêts pour « Amor de tres »

Au total, il y avait trois photos qui apparaissent dans ladite publication, montrant chacun des angles de cette beauté mexicaine.

Pour la deuxième image on la voit se tourner un peu, montrant ses beaux charmes supérieurs avec un angle légèrement meilleur à l’oeil, déjà dans la troisième image elle se tournait un peu plus, là elle montre déjà ses hanches et ses charmes postérieurs.

L’endroit où l’ex-femme de Pablo Glogovsky apparaîtra sûrement est au Foro San Rafael situé sur la Plaza San Cosme à Mexico, les jours où elle présentera comme elle l’indique seront les 6, 13, 20 et 27 novembre.

Dans le cas où il y aura un orchestre live et des danseurs, cela deviendra sûrement un succès et surtout s’il a sa participation, malheureusement on ne sait pas quelle sera sa participation car en plus d’être comédienne Aleida Nunez il chante aussi et le fait très bien.

Une heure après la sortie de sa publication, l’actrice et femme d’affaires coquette compte déjà 16 380 cœurs rouges pouvant être interprétés comme des likes, elle a également 283 commentaires de ses fans enthousiasmés par le contenu.

Bonjour, précieux, les trois sont beaux, mais il me reste le 1/3 spectaculaire heureux belle nuit », a commenté un fan.

Núñez fait continuellement soupirer ses followers comme il l’a fait récemment avec une photo portant une belle robe verte avec laquelle il montrait un peu plus que ses hanches, sans aucun doute cela a fait le cœur de plusieurs races.