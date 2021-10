Aleida Núñez s’habille en catrina coquette et belle en vidéo | Instagram

La actrice et la chanteuse Aleida Núñez ont partagé une vidéo séduisante où elle rend hommage à l’un des festivals traditionnels du Mexique qui est célébré le 2 novembre, en tant que belle catrina revivre le jour des morts à l’avance.

Aleida Nunez Elle a tendance à célébrer chaque fête dans son beau pays et le mois prochain, elle ne pouvait pas manquer, elle préparera sûrement quelque chose de nouveau pour ses fans, peut-être une séance photo ou probablement un clip, avec elle on ne sait jamais !

Récemment, la mannequin coquette a partagé une photo et une vidéo à travers ses stories Instagram où nous l’avons vue dans une tenue complète, de la tête aux pieds habillée et maquillée comme une catrina.

C’est à travers ses histoires qu’Aleida Núñez nous a montré une représentation coquette de ce célèbre personnage né de la culture populaire mexicaine et qui aujourd’hui a été adopté dans tout le pays, il en existe différentes versions, chacune l’adapte à sa manière .

Dans le cas d’Aleida, elle nous a montré une catrina élégante et coquette, avec une robe noire moulante avec laquelle elle montre ses charmes, celle-ci a des fleurs estampées en rouge.

Aleida Núñez s’habille en catrina coquette et belle en vidéo | Instagram aleidanunez

Probablement dans quelques semaines, nous verrons une partie d’une belle séance photo pour commémorer cette date spéciale, où nous nous souvenons avec émotion de tous ceux qui ne sont plus avec nous sur le plan terrestre.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Quant à son maquillage, elle maintient la base blanche fidèle sur tout son visage, mais pas complètement, les décorations qu’elle a ont été faites avec des pierres brillantes, et elle porte une belle coiffe avec des fleurs noires et rouges et quelques pointes.

QU’EST-CE QU’UNE CATRINA ?

Cela s’appelle à l’origine La Calavera Garbancera, du nom de Diego Rivera, un muraliste mexicain renommé, et a été créé par José Guadalupe Posada.

L’image de la catrina date du gouvernement de Benito Juárez et Lerdo de Tejada, où la situation générale du pays a été critiquée à travers certains textes.

Bien sûr, au fil des années, cette figure a fini par devenir la belle représentation de la culture mexicaine, elle est devenue un personnage qui projette la richesse culturelle, spirituelle et formelle du pays.

Chaque 2 novembre, des milliers de catrinas apparaissent dans tout le pays et se maquiller comme une est quelque chose qui a été pris comme une coutume.