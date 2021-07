in

Aleida Núñez s’habille en cuir ! c’est ainsi qu’il présume sa silhouette | Instagram

Le beau actrice Aleida Núñez a encore une fois laissé perplexe ses fans, ceci grâce à une publication qu’elle a partagée où elle apparaît vêtue d’une tenue en cuir, dévoilant ses beaux charmes et sa silhouette.

Pour plusieurs milliers de fans qui la suivent sur ses réseaux sociaux, Aleida Nunez Elle est l’une des plus belles actrices d’origine mexicaine et avec la meilleure figure de tout le pays, grâce à son contenu sur les réseaux sociaux, elle est devenue une célébrité, a ajouté qu’elle était déjà une actrice bien connue de la feuilletons télévisés Mexicain.

Depuis quelques années, Aleida, également connue pour sa carrière de chanteuse, ravit l’élève des internautes grâce à son contenu sur Instagram, où elle compte plus de 3,4 millions de followers.

Elle partage constamment des photos et des vidéos pour promouvoir sa propre marque de vêtements, certains d’entre eux sont sportifs comme ceux lancés par Ana Cheri et elle a aussi des jeans qui mettent en valeur le dos grâce à leurs coutures et dessins, sans doute le double de ceux qui ont vu le effet de leurs jeans n’hésitez pas à les acheter.

Pour preuve, Aleida Núñez elle-même se consacre à la pose et au mannequinat, étant donné qu’elle a commencé sa carrière en tant que mannequin, poser n’est pas quelque chose de compliqué pour elle, on pourrait dire qu’elle maîtrise parfaitement n’importe quelle technique, tout simplement en tant que professionnelle. maquette.

Il y a un jour, la mannequin, chanteuse et actrice coquette a partagé cette nouvelle publication, où elle apparaît vêtue d’une tenue en cuir, vêtue d’une petite jupe avec des rubans tous fabriqués avec le même matériau.

En plus d’utiliser cette micro jupe, elle porte également des bottes hautes avec des lacets, celles-ci atteignent le milieu de ses cuisses, elle porte un intérieur qui, bien que ce ne soit pas la même matière que la jupe, il est noir peut-être seulement pour s’assortir avec les bas de vêtements .

Au dessus de ce vêtement il porte une sorte de pull qui semble être en tissu métallique, sûrement certains des fils avec lesquels il a été fait sont brillants et lui donnent cet effet saisissant, il n’a pas de boutons donc il est complètement ouvert , révélant le vêtement qui descend.

A cette occasion il a décidé de n’utiliser aucune description, au contraire il s’est limité à mettre trois points de suspension, généralement lorsqu’il partage ce type de publication c’est pour faire une promotion à une certaine marque, mais cette fois on ne sait pas quoi son objectif était, peut-être qu’il voulait juste montrer sa silhouette une fois de plus.

Merci à 3 Photos qu’il a partagé dans 3 poses différentes, ses fans lui ont donné près de 60 000 cœurs rouges, en plus de 691 commentaires où nous avons trouvé des mots d’amour et d’admiration en anglais et en espagnol.

Comment ne pas t’aimer si tu es parfait “,” Mon amour platonique pour l’éternité “, ” Si Aleida Núñez me répond, je tatoue son nom “, ont écrit des fans.

La séance photo coquette semble avoir été prise dans une sorte de parking, en raison du type d’endroit qu’il fait et surtout de sa noirceur, on ne trouve que quelques lampes placées stratégiquement, l’actrice porte ses cheveux blonds avec quelques vagues qu’elles laissent en vue à la fois ses tons blonds et bruns.

L’une des parties de sa silhouette exquise qui se démarque le plus est son abdomen, qui, comme Jennifer Lopez, est parfaitement marqué, clairement tous les deux font de l’exercice depuis des années, Aleida dit que depuis qu’elle avait 16 ans, elle avait un goût pour le gymnase.