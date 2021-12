Aleida Núñez s’habille en dentelle noire et met en valeur les charmes

Aleida Núñez revendique de beaux charmes avec un body en dentelle | Instagram

Reconquérir ses fans est devenu simple pour la belle actrice Aleida Núñez, puisque c’est quelque chose qu’elle fait de manière naturelle, comme dans une vidéo où elle portait ses énormes charmes avec un body en dentelle.

La vidéo de la célèbre actrice de Lagos de Morelos Aleida NunezCela n’a duré que quatre secondes, il suffisait à ses followers d’être hypnotisés en la voyant.

Cette publication a été réalisée il y a un jour, avec déjà près de 70 000 reproductions au total, en plus de 386 commentaires, sur la couverture ou la première image vue dans la vidéo avant qu’elle ne commence à jouer, il est seulement possible d’apprécier le visage d’Aleida et une petite partie de ses charmes.

La chose intéressante est qu’une fois qu’il commence à se reproduire dès que vous pouvez admirer son charmes énormes, qui a l’air parfait grâce au vêtement que vous portez.

Il s’agit d’un body noir avec une fine dentelle brodée en haut du design, en plein milieu de ses parties exquises, vous pouvez remarquer une ouverture avec des bretelles croisées qui lui donne une touche encore plus coquette, il a également des bretelles fines.

Bien que dans cette vidéo vous ne pouvez pas voir, Aleida Nunez Elle a accompagné sa presse coquette d’une paire de bottes hautes qui se terminent en pointe et qui semblent être en daim.

Dans les images, vous pouvez voir un endroit assez frappant à voir, avec un mur peint dans une couleur bleu intense, ainsi que quelques objets, dans une autre publication qu’il a faite apparaît une scène avec un trône impressionnant.

Bientôt, je serai l’hôte de La cantina del Tunco, quartier Comedia, ne le manquez pas « , a déclaré Aleida Núñez.

L’actrice coquette faisait la promotion d’une prochaine participation à une célèbre émission de télévision, comme toute autre célébrité le ferait, elle passe du temps à promouvoir ses projets via ses réseaux sociaux.

Le casting du programme où Aleida deviendra prochainement animatrice, est divisé en Miguel Vallejo dit Gamborimbo et Gustavo Munguia.

Tu es belle si belle « , » Femme belle et élégante « , » Tellement belle ma maman « , ont commenté certains fans.

Pour le moment, Núñez n’a pas partagé plus de détails sur sa participation au programme, il pourrait sûrement participer à un épisode ou même faire partie du casting à partir de maintenant.