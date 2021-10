Aleida Núñez sous tous les angles, la reine du legging | Instagram

La reine du legging !Un titre que la belle Aleida Núñez a définitivement mérité sur les réseaux sociaux après être devenue mannequin pour la marque de vêtements pour femmes qu’elle a lancée. Le beau actrice mexicaine Il a modelé plusieurs modèles sous divers angles et couleurs et le résultat a ravi ses adeptes.

L’actrice célèbre pour son personnage de Yazmín García dans Le plus beau moche Il a pris un style de legging très célèbre, avec des reliefs et bien sûr, très ajusté, qu’il a présenté dans différentes couleurs à son public via les réseaux sociaux.

Dans le compte Instagram officiel de la belle Aleida Núñez, nous pouvons trouver une courte vidéo dans laquelle nous pouvons voir les vêtements dans les courbes du célèbre ancien participant de Las Estrellas Bailan en Hoy.

L’ex de Juan Ferrara n’utilisait qu’un petit haut blanc pour accompagner le legging et bien que cela permettait de voir son abdomen très bien travaillé en tout temps ; tous les regards étaient définitivement rivés sur la façon dont les leggings encadraient l’anatomie voluptueuse de Aleida Nunez.

Lors de la séance photo, cette belle femme était aussi sérieuse et souriante, variant dans ses gestes pour rendre les images plus attrayantes et elle variait également dans ses poses, ce que ses followers ont beaucoup apprécié.

Aleida Núñez sous tous les angles, la reine des leggings. Photo : Instagram.

Aleida Núñez cherche avec ses vêtements à responsabiliser les femmes, à lancer des vêtements qui la rendent belle et l’aident, c’est pourquoi elle les cherche comme des pantalons et des leggings qui ont des effets flatteurs ; Cependant, la vérité est que comme elle est le modèle, tout semble vraiment spectaculaire pour elle.

La publication en question a été lancée en août 2020 et a dépassé les 138 000 réactions sur le célèbre réseau social, où Aleida en a profité pour promouvoir les vêtements et ravir ses abonnés.

Núñez a ajouté les informations de contact pour l’achat des vêtements dans la description de la publication en clarifiant les avantages de la même chose et qu’elle n’est pas visible sous le tissu ; Les followers de la célèbre ont profité de la case commentaire pour l’interroger pour plus d’informations comme la localisation de son magasin et pour lui rappeler à quel point elle est vraiment belle.

Aleida Nunez Elle en a surpris plus d’un en montrant qu’en plus d’être une belle femme, elle est vraiment intelligente et autonome ; En plus d’être une comédienne de talent, elle est aussi chanteuse et femme d’affaires. Récemment, il faisait partie des challengers de la première saison de Las Estrellas Bailan en Hoy, un défi qu’il a relevé avec beaucoup de dévouement et sa participation a beaucoup plu à son public, mais pas tellement à Lolita Cortés.

Actuellement, la belle Aleida fait la promotion de son spectacle Amor de tres. Cette femme a opté pour un rythme total pour ses présentations et ravit les personnes présentes avec sa voix, ses mouvements et sa beauté. Hier, elle a rencontré la presse pour parler de ce problème et elle était vraiment magnifique avec une robe de style Jennifer Lopez, pleine de brillance et de transparence, elle a montré sa silhouette au maximum.