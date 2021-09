Aleida Núñez surpasse Kim Kardashian en posant comme une diva !

Sans aucun doute, même si vous avez des millions d’adeptes et que vous êtes une célébrité des plus populaires, à une certaine occasion, un personnage pourra surpasser de loin un autre, comme cela s’est produit avec Aleida Núñez sur une photo qu’il a partagée dans laquelle il a largement dépassé Kim Kardashian Comme une diva!

Sans aucun doute, cette beauté mexicaine a volé le souffle à plusieurs de ses fans et le meilleur de tous est qu’elle l’a réalisé à plus d’une occasion, tout comme l’a fait la célèbre mondaine.

Il parait que pour cette belle actrice, mannequin, femme d’affaires et chanteuse posant devant une caméra est devenue courante, il en va de même pour Kim Kardashian.

Aleida Núñez est une belle actrice mexicaine | Instagram

Plus d’un de ses abonnés se souviendra sûrement de l’une des nombreuses photos que la propriétaire de SKIMS a partagées à un moment donné, d’autant plus qu’elle a plus d’abonnés et de publications que Aleida Nunez.

Actuellement, Kim compte 5 334 publications et 255 millions d’adeptes, tandis qu’Aleida compte 1 673 publications et 3,4 millions d’adeptes, il ne serait pas surprenant que parmi les publications de la société, nous n’en trouvions pas. photo similaire.

C’est parce qu’être une icône de la mode c’est aussi avec les publications qu’il partage sur ses réseaux sociaux et peut-être qu’à un moment donné quelqu’un a décidé de copier son style.

Dans le cas d’Aleida, c’est quelque chose de différent car à plus d’une occasion, nous l’avons vue poser ainsi, malgré le fait d’avoir moins d’adeptes et de publications, elle a été chargée de se différencier des autres personnalités.

Tout en portant un maillot de bain une pièce avec des détails blancs, la belle mannequin pose dans un fauteuil assez large avec ses jambes légèrement fléchies et entourées de luxe.

Orchidée… Pureté, éternité, pur amour”, a écrit Aleida.

La belle comédienne interprète de “Gardenia” dans le feuilleton “Demain est pour toujours” a une belle orchidée blanche d’un côté.

Le modèle était également à côté de serviettes pliées également en blanc et est apparemment accompagné d’un délicieux petit-déjeuner, pour quiconque, c’est un luxe complet simplement parce qu’il vous apporte de la nourriture au lit ou dans votre cas au fauteuil.

C’est le 11 février que Núñez a partagé cette photo sur son compte Instagram officiel, ayant déjà plus de 64 000 cœurs qui soupirent pour elle.