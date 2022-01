Aleida Núñez surpasse Ninel Conde avec son énorme boom boom

Aleida Núñez, meilleure que Ninel Conde, vante son énorme boom boom | Instagram

Avec quelques photographies, la célèbre actrice, chanteuse et femme d’affaires Aleida Núñez a montré ses charmes et surtout son énorme boum boum surpassant de loin la jolie Ninel Condé qui comme elle est aussi comédienne et chanteuse.

Deux célébrités importantes du show-business mexicain qui se trouvent avoir les silhouettes les plus coquettes et surtout avec des courbes énormes, qu’à un moment donné les internautes auront comparé.

A cette occasion, c’est l’actrice coquette de La Fea Más Bella y Mañana es Para Siempre qui a conquis les réseaux sociaux grâce à ses énormes charmes ultérieurs, qui ont sans doute provoqué plus que des soupirs parmi ses millions de followers.

Cela peut vous intéresser: Adal Ramones de retour au volant Is Another Rollo back?

C’est à travers une publication qu’il a partagée sur son compte Instagram officiel le 17 décembre 2021, au total il y avait deux photos sur lesquelles il exhibait ses charmes, posant depuis une scène.

Dans le premier, nous trouvons Aleida Nunez Posant de dos, avec une jolie tenue monochrome qui met en valeur sa silhouette, elle porte des leggings en cuir, ainsi qu’un haut à manches longues avec un imprimé animalier.

Aleida Núñez montre toujours ses charmes avec ses photos coquettes | Instagram aleidanunez

Aleida ramassait ses cheveux avec une de ses mains, alors en faisant cette action, elle a mis en évidence les courbes de sa taille, car il faut se rappeler que ses cheveux sont un peu longs tellement qu’ils couvrent une partie de la taille.

Grâce à la pose dans laquelle il faisait avec ses hanches légèrement inclinées, ses fesses se sont immédiatement démarquées, en plus du fait que ses belles baskets l’aidaient à styliser ses jambes et à soulever un peu ses charmes postérieurs.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LES PHOTOS.

Prêt !! Spectacle Centre Monterrey rendez-vous maintenant au spectacle Cabaret, Amor de Tres », a-t-il commenté dans sa description.

Comme vous le savez bien, Ninel Conde, comme Aleida, possède une silhouette exquise, sauf que contrairement à elle, une grande partie de sa silhouette l’a été grâce à certains arrangements esthétiques qu’elle a subis au fil des ans, malgré qu’il ne l’accepter du tout.

Quant à la coquette Aleida, elle a aussi subi un arrangement, ses charmes supérieurs, désormais, sa silhouette l’exerce au quotidien, c’est pourquoi son boom boom est sans égal, certains l’ont comparée à Jennifer Lopez.