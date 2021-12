Aleida Núñez surprend avec un manteau dans son contenu exclusif

Aleida Núñez baisse son manteau, sa seule tenue, « style JLo » | Instagram

« Sa seule tenue », la belle Aleida Núñez a donné un aperçu révélateur de son contenu exclusif sur les réseaux sociaux et le résultat a été vraiment spectaculaire. Les adeptes de cette belle actrice mexicaine ont été émerveillés par sa seule tenue : un manteau.

Dans le plus pur style de Jennifer López, la belle Aleida Nunez Elle a baissé son élégant manteau pour révéler aux internautes que c’était la seule tenue qu’elle portait et plus que cela, ses charmes et ses courbes en dessous.

L’ex de Juan Ferrara a partagé cette magnifique photographie sur son compte Instagram officiel comme un avant-goût de son contenu exclusif, qui est déjà un succès. Aleida Núñez a posé comme une professionnelle dans la pénombre, les yeux fermés comme profitant du moment, avec un maquillage naturel et les cheveux parfaitement coiffés.

L’ancienne challenger de Las Estrellas Bailan en Hoy a également dévoilé un détail dragueur, un tatouage sur son épaule qu’on découvrait avant la chute de l’élégant manteau qui montrait une partie de ses grands charmes.

Aleida Núñez baisse son manteau, sa seule tenue, « style JLo ». Photo : Instagram.

La photo a été partagée sur les réseaux sociaux de la belle Aleida Núñez il y a un jour et a reçu plus de 20 000 réactions sur le célèbre réseau social, avec l’image, elle parlait d’une qualité très importante des hommes et des femmes et qui bouge tous les sens.

La sensualité est la mobilisation totale des sens…, écrivait l’actrice avec sa publication.

Aleida Nunez Elle en a profité pour inviter subtilement ses followers sur sa page de contenu exclusif en partageant l’adresse à rejoindre et à s’abonner dans la description, et les internautes n’ont pas manqué l’occasion de combler cette belle femme de roses, de coeurs et de compliments dans la case commentaire.

La belle Aleida a déjà partagé d’autres goûts de son contenu et la vérité est qu’ils ont été un succès. Sur la dernière photographie, on peut voir la chanteuse essayer également de couvrir l’essentiel de son anatomie avec seulement un drap, donnant une touche de mysticisme et d’intimité en prenant la photo depuis une pièce.

La beauté de la célèbre star de Televisa a fait s’ouvrir facilement les portes de ce type de contenu si populaire aujourd’hui et sûrement dans peu de temps, il deviendra l’un des plus populaires. De belles femmes comme Yanet García, Celia Lora et d’autres font partie de ce concept, au même titre que la fille d’Alex Lora, elle est plutôt bien payée.