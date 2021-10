Aleida Núñez très coquette portait un body noir dans le programme Hoy

in

La très coquette Aleida Núñez portait un body noir dans le programme Hoy | Instagram

Le flirt a longtemps été actriceLa mannequin, chanteuse et femme d’affaires mexicaine Aleida Núñez a partagé une photo avec laquelle elle a fait des milliers de soupirs, alors qu’elle portait un body noir moulant avec lequel elle mettait en valeur ses charmes.

Aleida Nunez récemment participé à un segment de la Programme d’aujourd’hui, où à côté d’une autre célébrité de la célébrité a dû danser et être qualifié par les juges, “Les stars dansent aujourd’hui” a été dit segment.

La belle animatrice Galilea Montijo était la présentatrice, tandis qu’Andrea Legarreta était l’un des juges qui ont participé au panel principal, ainsi que Latin Lover et la juge de fer, l’indomptable Lolita Cortés.

Précisément lors de ses premières participations, Aleida a reçu des commentaires pas si heureux de ceux qui, à La Academia, ont demandé aux téléspectateurs de ne pas voter pour la participante Jolette.

Cette phrase est devenue si célèbre que même Danna Paola l’a reprise des années plus tard dans l’un des programmes, lorsqu’elle a eu un conflit avec l’un des participants.

Aleida participait au programme du matin à côté d’El Capi Albores, et malgré le fait que certains internautes ont commencé à critiquer le couple de la belle actrice pour son âge, la belle actrice n’a jamais fait moins, au contraire, elle a continué à danser par elle. côté.

La très coquette Aleida Núñez portait un body noir dans le programme Hoy | Instagram

C’était précisément une tenue avec laquelle elle a immédiatement attiré l’attention, non seulement à cause de sa couleur, mais parce qu’elle montrait toute sa beauté, notamment à cause de la pose dans laquelle elle était lors de la capture de sa beauté.

La coquette Aleida Nunez Elle portait un body noir extrêmement moulant et une veste de torero verte, des jambières vertes et des genouillères roses avec des chaussures de tennis noires et blanches.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

Grâce à la position dans laquelle se trouve cette beauté mexicaine, ses charmes ultérieurs sont devenus les protagonistes de la photographie, car ils ressortent immédiatement à l’œil.

Dans l’image qu’elle a partagée sur Instagram le 25 mai, alors qu’elle participait à l’émission, on la voit poser avec une jambe au-dessus d’une sorte de bar, près d’une grande publicité avec le logo de “Les stars dansent aujourd’hui. “

C’est également la description qu’il a commentée dans ladite publication, qui compte déjà plus de 55 000 cœurs rouges et 513 commentaires.

Actuellement, Aleida Núñez a 40 ans, bien qu’en réalité elle paraisse beaucoup plus jeune, en raison des exercices qu’elle pratique, du yoga et de sa bonne alimentation.

Quelque chose que plusieurs internautes ont recherché par rapport à la belle actrice née à Lagos de Moreno, Jalisco est de savoir avec qui elle était mariée.

Tadeo Mendoza est le nom de son premier partenaire et certaines rumeurs prétendent qu’il se serait également séparé du père de son fils Pablo Glogovsky.

Dans le cas où ce serait le cas, elle serait la première actrice à divorcer et grâce au fait qu’elle a de nombreux projets et heureusement elle n’a cessé de travailler à aucun moment.