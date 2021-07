Aleix Espargaró, attendant Viñales ou Dovizioso

09/07/2021

Aleix Espargaró a assumé tout le poids du projet Aprilia, qui continue de faire des pas de géant dans la catégorie reine du MotoGP. Le pilote de Granollers a vu ses aspirations relancées, soutenues par un énorme saut de qualité dans le RS-GP renouvelé, avec lequel il brille depuis la pré-saison.

Le pas en avant de Alexis on le perçoit depuis les qualifications, n’étant descendu de la Q2 qu’au Mans. Au Mugello, il a commencé 4e et en Allemagne, il s’est qualifié 3e, ce qui était la première fois dans la première ligne pour Aprilia depuis Jeremy McWilliams il a réalisé la pole position au GP d’Australie 2000, et donc la meilleure qualité à l’usine de Noale à l’ère du MotoGP.

De plus en plus proche d’un ‘Top 5’ historique en course pour le constructeur italien et avec le rêve d’un podium à l’horizon, Alexis envisagez le second semestre 2021 avec optimisme. En ces jours de déconnexion et de vacances, l’aîné des frères Esparagó espère avoir des nouvelles de qui sera sa future compagne à Aprilia. Ceux de Noale sont clairs que l’actuel, Lorenzo Savadori, ne continuera pas à occuper ce poste en 2022 et encore moins maintenant qu’ils ont deux pilotes de la stature de Maverick Viñales ou Andrea Dovizioso.

L’Italien, triple vice-champion mondial, a déjà fait savoir qu’il souhaitait revenir sur la grille MotoGP la saison prochaine après le congé sabbatique après son départ de Ducati. Jusqu’à il y a quelques jours, tout indiquait que ce serait lui qui conduirait enfin l’Aprilia à l’avenir, après avoir effectué trois essais tout au long de cette année pour la marque italienne. Cependant, la rupture inattendue de Maverick Viñales et Yamaha a radicalement changé le paysage et maintenant ce pourrait être Roses qui accompagnera Aleix en tant que deuxième “homme fort” d’Aprilia, tandis que Dovizioso pourrait rejoindre Yamaha, soit dans l’équipe officielle, soit plus probablement sur le satellite Petronas. Le week-end dernier, lors d’une compétition de motocross organisée en Italie, Dovi a déjà rencontré le manager de Yamaha, Lin Jarvis, avec qui il a eu une conversation informelle.

Rien n’est encore certain, mais s’il n’y a pas d’annonce officielle, Aleix a déjà clairement indiqué ses préférences pour Viñales : “Je pense qu’il faut avoir du respect pour Maverick, et aussi pour Yamaha et Aprilia. Quand quelque chose se produira, ils le diront. La seule chose que je peux faire, c’est qu’après mon frère Pol, Maverick est sans aucun doute la chose la plus proche que j’ai d’un frère dans le paddock. J’ai une très bonne relation avec lui. A part ça, côté humain, deux de mes meilleures années de ma carrière sportive, chez Suzuki, je les ai passées avec lui, et je sais à quel point il est talentueux”, a-t-il déclaré. Alexis avant les micros DAZN.

“Maverick nou alors il est heureux, il n’exploite pas son niveau, son talent, j’en suis sûr. Et dans cette vie il n’y en a qu’un, et bien que les défis soient parfois très difficiles, s’ils vous rendent heureux, il faut les relever. Si être heureux dans votre tête passe par un changement radical et aller chez Aprilia ou Suzuki ou ailleurs, faites-le sans aucun doute, n’ayez pas peur ou pensez que quitter Yamaha est un pas en arrière, un pas en arrière c’est être malheureux. Quoi que fasse Maverick, je vais le soutenir. Pour moi personnellement, si tout cela est vrai, j’aimerais qu’il soit mon coéquipier, car ce serait aussi un énorme défi pour moi de le battre, il sait qu’il n’aura pas la tâche facile s’il veut me battre”, a-t-il ajouté.

Nous voyons moins d’options pour Dovizioso ; “Il est difficile de faire évoluer la moto parce que quand quelque chose de nouveau arrive, il faut l’essayer. Ils voulaient que je fasse quelques tests pendant la pause estivale et que j’aille en soufflerie. Cela aiderait d’avoir un coéquipier plus fort ou un satellite équipe. Dovizioso a fait quelques tests avec nous, mais jusqu’à présent, il n’a pas été très compétitif et il semble qu’il ne veuille pas courir.. Je suis un grand fan de lui, mais j’ai du mal à ce qu’il soit mon partenaire.”