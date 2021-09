Aleix García : “Je prends mes responsabilités”

22/09/2021 à 21:16 CEST

Tatiana Perez

Aleix Garcia il a beaucoup d’importance lors de son deuxième passage à Gérone. Le milieu de terrain d’Ulldecona a commencé les six matches de championnat que Míchel a disputés jusqu’à présent et il espère que « ce sera le cas tout au long de la saison & rdquor ;.

A 24 ans, Aleix García a assumé plus de responsabilités dans un milieu de terrain particulièrement jeune devant des joueurs comme Ramon Terrat (20), « avec qui on est le plus d’accord et on s’entend bien & rdquor ;, Pol lozano (21) et Ibrahima Kébé (vingt-et-un).

« J’essaie de l’assumer. Ils seront jeunes, mais ils ont des trucs de joueurs matures. Nous faisons du bon travail. On manque un peu de profondeur dans la zone d’arrivée, mais je pense qu’il s’agit de savoir si les ballons entrent dans le but. De derrière nous sommes bien arrivés, nous avons encore besoin d’un peu devant, même si quand Stuani est en forme et que Nahuel est aussi sûr qu’ils marqueront beaucoup de buts & rdquor;, a-t-il commenté.

Le joueur a reconnu que la victoire contre Valladolid était « positive & rdquor; pour l’équipe, en tenant compte du fait que permis de briser une séquence de trois défaites consécutives. « Nous sommes heureux et avec une meilleure mentalité par rapport aux jours précédents. Cela nous donnera beaucoup pour affronter le match ce week-end et tout ce qui vient. Il nous a donné confiance & rdquor;, a-t-il assuré.

Gérone visite Oviedo ce dimanche (18h15), « un rival qui s’en sort plutôt bien, mais on pense à nous & rdquor ;. “Nous venons d’une victoire importante à domicile et une semaine d’entraînement positive. Nous sommes sûrs d’avoir un bon match & rdquor;, a-t-il ajouté.