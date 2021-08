Aleix Vidal est déjà un nouveau joueur de l’Espanyol

in

18/08/2021

Le à 13:58 CEST

Blanchiment d’Arnau

Aleix Vidal est devenu ce mercredi le troisième renforcement estival de RCD Espanyol. Le joueur de Puigpelat, qui aura 32 ans samedi, arrive gratuitement à l’entité perica et signe pour deux saisons, plus un tiers facultatif.

C’est un renfort pour l’aile droite ce qui cadre avec les plans du club, qui met en évidence sa polyvalence et ses conditions physiques, caractéristiques qui l’ont également amené à jouer comme ailier à différentes étapes.

𝐀𝐋𝐄𝐈𝐗 𝐕. #RCDE | #AleixVidalPerico pic.twitter.com/CRVx1BC8m6 – RCD Espanyol de Barcelone (@RCDEspanyol) 18 août 2021

Aleix a une longue histoire dans le football espagnol, car il accumule 343 jeux en tant que professionnel répartis dans des clubs comme lui Almería, les Séville, les Barça ou la Alaves. De plus, il revient à l’Espanyol 12 ans après avoir vécu une étape fugace dans la filiale bleu et blanc. La saison 2007-08, ils l’ont incorporé de la Reus Deportiu, où il se démarquait. Ainsi, le Catalan revient libre à l’Espanyol, où il n’a pas trouvé d’opportunités entre 2007 et 2009.

La nouvelle signature a été présentée cet après-midi dans la salle de presse du Stade RCDE après avoir réussi l’examen médical. Une présentation aux médias en conjonction avec une autre incorporation, Manu Morlanes, le milieu de terrain arrive en prêt sans option d’achat du Villarréal.