Alejandra Capetillo, inquiète les fans de l’hôpital

Alejandra Capetillo, fille d’Eduardo et Biby a été hospitalisée | Instagram

Alejandra Capetillo, la fille de Eduardo Capetillo et Biby Gaytán finirait à l’hôpital, selon un message qu’elle a laissé sur ses réseaux sociaux.

Serait le même fille d’Eduardo Capetillo qui a partagé avec ses abonnés qu’elle devait être hospitalisée en urgence et a même partagé une carte postale de la civière où elle serait soignée.

À travers une série d’images sur ses stories Instagram, la influenceur Elle a partagé sa nouvelle expérience, à travers une image dans laquelle elle porte un bracelet au poignet, qui indiquait qu’elle était hospitalisée.

D’accord c’est ainsi arrivé…. Et puisque c’est JEUDI DE GUMMY, c’est de là que va cette triste histoire, vous pouvez lire dans la description qui accompagne l’image.

Alejandra Capetillo, fille d’Eduardo et Biby a été hospitalisée. Photo : Capture Instagram.

La fille de Biby Gaytan qui vit en Espagne depuis quelques mois, en raison de ses études en administration des affaires, entre autres projets.

Il est sorti de nulle part et a grimpé rapidement. La nuit, j’ai commencé à avoir froid dans mes os, des pieds à mon dos, un froid glacial, mes os ont commencé à me faire mal, a-t-il raconté à travers les histoires éphémères d’Instagram.

La jeune femme de 22 ans, Alejandra Capetillo Gaytán, a expliqué qu’après ce moment, la première chose à laquelle elle a pensé était d’appeler ses parents, qui ont immédiatement insisté pour qu’elle aille chez le médecin.

La « soeur d’Ana Paula Capetillo et Eduardo Capetillo Jr. », a souligné que le célèbre couple lui avait dit de se rendre rapidement à l’hôpital.

« Chaque fois que je montais plus, ça faisait littéralement mal de bouger. J’ai vérifié la température et il faisait 39 degrés, il fondait et la première chose que j’ai faite a été de marquer mes parents, comme à une heure du matin, m’ont-ils dit, » vous partez tout de suite à l’hôpital « . J’ai peur des médecins et des hôpitaux et j’ai encore plus peur d’être loin de ma famille « , a-t-il déclaré.

cette sería la segunda vez que la hija de Los Capetillo se contagia desde que llegó En Espagne.

Si ce n’est pas à cause du virus, c’est une grippe, ça va partir, ce qui m’a touché c’est la fièvre. Comme vous pouvez le voir, je suis congestionné, mais dans l’ensemble je vais bien, a-t-il souligné.