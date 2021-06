Alejandra Espinoza a fait quelque chose à ses lèvres ?

. Alejandra Espinoza a-t-elle fait quelque chose à ses lèvres ? : Qu’a avoué la première Nuestra Belleza Latina ?

Ce n’est un secret pour personne que l’une des réponses que de nombreuses personnes célèbres donnent généralement lorsqu’on leur demande si elles ont eu recours à une chirurgie esthétique ou à une aide supplémentaire pour paraître radieuse, avec une peau très luxuriante et des lèvres charnues, c’est qu’il n’y a rien de caché derrière il. , mais ce n’est que “aguita”.

Et il y a quelques jours, avec la grâce qui la caractérise, l’ancienne Nuestra Belleza Latina Alejandra Espinoza, a partagé une vidéo amusante dans laquelle elle se vantait de lèvres ultra-pleines, évidemment fictives, et se moquait de ces phrases qui rappellent les célébrités qui nient leur retouche.

Dans la vidéo hilarante de TikTok, on voit le premier gagnant de Nuestra Belleza Latina parler à la caméra, parodiant le montage populaire.

“Ils vont commencer par les messages de qu’avez-vous fait ? Qu’avez-vous fait ?… rien… dormir, dormir, boire de l’eau et utiliser de la crème solaire”, a commenté l’animateur actuel d’Univisión, tout en faisant gestes amusants.

L’ancienne Nuestra Belleza Latina a posté la vidéo sur son compte Instagram, et là, elle a encore joué avec ironie.

“Zéro charges, juste du sommeil, de l’eau et de la crème solaire🤷🏻‍♀️ c’est le secret 😂”, était le message avec lequel la Mexicaine a accompagné sa publication, qui a déclenché beaucoup de commentaires et de rires de ses fidèles followers.

Parmi les messages que les fans d’Alejandra ont exprimés, en plus des rires que le clip a générés et des phrases louant le talent histrionique de l’ancienne reine de beauté, ils ont remercié la présentatrice pour sa sincérité.

La chérie du petit écran a parlé ouvertement par le passé de ses chirurgies, et l’année dernière, elle a même mentionné qu’elle avait dû retirer des implants mammaires qu’elle avait posés après avoir remporté la première édition de Nuestra Belleza Latina, en raison de problèmes de santé.

Jouer

Ale Espinoza a été ému de se souvenir de son couronnement lors de la première édition | NBL El Reencuentro C’est en 2006 qu’a eu lieu le premier casting pour ce qui allait devenir l’un des concours de beauté les plus importants. De la compétition qui a été diffusée sur Univisión en 2007, la Mexicaine est sortie victorieuse et est maintenant presque aux larmes lorsqu’elle a vu les images de son couronnement emblématique. Le présentateur… 2020-07-13T14: 01: 54Z

L’artiste a fait un live avec ses followers et là, elle a expliqué ce qui lui arrivait.

«Je devais faire des tests parce que j’avais beaucoup de douleur au sein droit, alors j’ai eu un peu peur en fait… Cela devenait très dur, très étrange. De toute façon, j’ai dû aller chez le médecin. J’ai dû aller faire des examens”, a expliqué Alejandra. « On dirait que mon sein droit s’encapsule, donc, je ne sais pas, je dois aller faire d’autres tests pour voir ce qui se passe (…) je dois encore attendre que des résultats arrivent, (mais il semble) que je vais devoir opérer ».

L’ex-reine a dit très honnêtement que lorsqu’elle était plus jeune, elle n’aimait pas la taille de ses seins, ce qui lui causait toujours un malaise.

« À 16 ans, j’ai commencé à évoluer par devant et je n’en étais pas très content. Et c’était quelque chose de très personnel parce que toutes mes sœurs sont de gros nichons et elles les aiment toutes, mais je ne les ai jamais aimées. Je ne les aimais pas du tout, je portais toujours un t-shirt, je n’aimais pas beaucoup leur montrer, je ne pouvais pas mettre beaucoup de vêtements que je voulais », a déclaré Espinoza.

“Dès que j’ai commencé à gagner un peu plus et à récolter de l’argent, je me suis fait opérer, l’opération est très chère, car mon opération n’était pas de mettre des implants et voilà, mon opération était une chirurgie reconstructive, c’est-à-dire qu’elle devait être coupé, il y avait à faire un gâchis. Je ne voulais pas qu’ils me mettent des implants, mais le médecin m’a dit que c’était presque obligatoire d’avoir des implants parce que si vous n’en avez pas, tout est bizarre. Je lui ai dit que je ne voulais pas de fous, qu’il pouvait au moins me laisser”, s’est rappelé le talent d’Univision.