Alejandra Espinoza a une nouvelle idole : qui est-il ?

Univision Alejandra Espinoza a un nouveau coup de cœur dans sa vie.

Alejandra Espinoza a un nouveau coup de cœur dans sa vie, il s’agit de l’acteur argentin Rodrigo Guirao Díaz, qui accompagnera la star mexicaine dans son premier rôle principal dans une telenovela de Televisa.

Espinoza et Díaz joueront le couple principal dans le mélodrame de Televisa « Corazón Guerrero », comme l’a confirmé le producteur Salvador Mejía dans une récente interview avec les médias mexicains.

Les acteurs célèbres commenceront bientôt à enregistrer la telenovela au Mexique, mais la date de la première n’a pas été révélée par les membres de la production de la telenovela.

Voici ce que vous devez savoir sur Rodrigo Guirao Díaz :

Il est l’un des galants les plus recherchés dans les mélodrames aujourd’hui

Rodrigo Guirao Díaz est un acteur argentin de premier plan né le 18 janvier 1980 dans la ville de Vicente López en Argentine.

Grâce à son attrait physique et à son indéniable talent d’acteur, Díaz est devenu aujourd’hui l’un des acteurs les plus recherchés dans les feuilletons en langue espagnole.

L’interprète argentine de 40 ans a fait partie du casting de productions dramatiques telles que « Rubí », « Señora Acero », « Desperate Housewives » et « Rebelde Way ».

il est aussi chanteur

Parallèlement à sa carrière artistique influente en tant qu’acteur, Rodrigo Guirao Díaz a son propre groupe de rock et de blues.

« Old Jacket » est le nom du groupe composé de Díaz et des musiciens Dany González, Nacho de las Heras et Rodrigo Aramburu.

Le groupe couvre généralement des thèmes musicaux en espagnol dans des présentations très intimes qu’ils proposent dans des bars en Argentine.

Il a coïncidé avec Alejandra Espinoza dans le casting d’un feuilleton

Alejandra Espinoza a fait une participation spéciale à l’adaptation de « Rubí » par Televisa et Univision en 2020.

Dans le mélodrame, Espinoza a joué le personnage de Sonia Aristimuño, l’ex-fiancée d’Alejandro Cardenas (personnage joué par l’acteur José Ron).

De son côté, Rodrigo Guirao Díaz a donné vie à Héctor Ferrer Garza, l’un des personnages principaux de l’adaptation de « Rubí » écrite par le vénézuélien Leonardo Padrón.

Il est très serré avec sa vie amoureuse

Contrairement à Alejandra Espinoza, qui est très ouverte sur sa vie amoureuse avec le producteur Anibal Marrero, Rodrigo Guirao Díaz est l’un des galants les plus secrets quand il s’agit de sa vie amoureuse.

S’il est vrai que Díaz a été plongé dans des rumeurs de possibles relations amoureuses avec des femmes dans l’industrie du divertissement, l’interprète n’a jamais confirmé aucune des romances qui ont été revues par la presse rose au Mexique.

Les fans de l’Argentin ont laissé douter sur la plateforme Instagram qu’il est complètement célibataire aujourd’hui.

En plus de ce qui a été dit par ses fans, Rodrigo Guirao Díaz est resté en marge du partage de photographies avec des femmes de l’industrie du divertissement. Sur son profil Instagram avec plus de 1,5 million de followers, Díaz partage souvent des photos de lui-même ou en compagnie d’amis ou de membres de sa famille.