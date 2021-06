in

. Alejandra Espinoza accueillera Premios Juventud

Il reste cinq semaines avant la livraison des Premios Juventud, qui aura lieu le 22 juillet, et alors que le célèbre gala fait chauffer les moteurs, on vient d’apprendre qu’Alejandra Espinoza aura à nouveau l’honneur d’être l’hôte de l’événement.

La nouvelle a été révélée par l’ancienne Nuestra Belleza Latina elle-même, qui a profité de ses réseaux sociaux pour faire l’annonce en grande pompe.

L’ancienne reine mexicaine a partagé sur son compte Instagram une photo officielle de Premios Juventud, où elle est confirmée comme l’hôte du gala.

Qui pensez-vous est plus que satisfait de cela? Vous l’avez deviné YOOOOOO !! 💃🏼💃🏼💃 », était le commentaire avec lequel Alejandra a accompagné sa publication. “Rendez-vous le 22 juillet prochain à @premiosjuventud Merci @univision pour l’opportunité 🤗”.

L’actualité de la première Nuestra Belleza Latina, une émission qui revient à l’écran en septembre avec sa 12e édition, a ravi ses fidèles abonnés, qui ont rempli les réseaux mexicains de messages où ils ont partagé leurs sentiments.

“Yassss”, “chulada”, “Je l’aime, elle est belle et talentueuse” et “J’aime Alejandra, tu es super à conduire, ça ne me manque pas, continue les bénédictions”, étaient quelques-uns des commentaires qui ont émergé dans réseaux après l’annonce de l’hôte de Premios Juventud.

Univisión a également révélé la nouvelle à travers le compte rendu officiel du gala et a salué le talent de l’ex-reine.

« Une bonne fête a besoin d’une bonne hôtesse ! Nous sommes fiers de présenter @alejandraespinoza comme notre hôte de #PremiosJuventud”, a déclaré l’émission, via son réseau social, où Alejandra a également reçu de nombreux commentaires et compliments.

Le gala Premios Juventud sera diffusé en direct sur Univision le 22 juillet à 19h00 HE, et Univision promet un spectacle plein de surprises et de beaucoup de talent.

Dans la liste des nominés, se trouvent les chanteurs colombiens Karol G et Camilo, qui sont en tête du classement, avec 12 nominations chacun.

En plus d’Alejandra, une autre ancienne Nuestra Belleza Latina qui fera partie du spectacle est Clarissa Molina, qui avec Gabriel Coronel, Jomari Goyso, Roberto Hernández et Fátima Molina sera en prélude au spectacle «PJ Takeover».

De plus, Borja Voces, animatrice de “Noticiero Univision Digital Edition”, présentera les coulisses de la cérémonie de remise des prix.

Ceux qui souhaitent voter pour leurs artistes préférés peuvent le faire sur le site Premios Juventud d’ici au 28 juin. Grâce à ce lien, vous pouvez voter.