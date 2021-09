Alejandra Espinoza : Ce que vous devez savoir

in

. Tout ce que vous devez savoir sur Alejandra Espinoza, la présentatrice principale de la nouvelle saison de Nuestra Belleza Latina.

Alejandra Espinoza, gagnante de Nuestra Belleza Latina en 2007, sera l’animatrice principale de la nouvelle saison de l’importante émission de téléréalité d’Univision.

Espinoza revient sur la scène imposante de la production Univision, mais cette fois dans le rôle d’animatrice officielle après plusieurs années passées à écrire l’histoire en se couronnant comme la première gagnante du concours de beauté.

Depuis son triomphe dans Nuestra Belleza Latina en 2007, la talentueuse Mexicaine a développé sa carrière artistique dans la direction de télévision, le jeu d’acteur et le mannequinat.

Voici ce que vous devez savoir sur Alejandra Espinoza :

1. Elle est mariée à un talent d’Univision

Alejandra Espinoza est mariée à Anibal Marrero, un chorégraphe portoricain de renom qui est chargé de produire une grande partie des numéros musicaux des productions d’Univision telles que « Nuestra Belleza Latina » et « Mira Quien Baila ».

Espinoza et Marrero se sont mariés en septembre 2011 lors d’une cérémonie pour le rite chrétien qui a eu lieu dans la ville de San Juan à Porto Rico, selon le magazine People en Español.

Le couple a récemment célébré ses dix ans de mariage, alors Marrero a dédié un message émouvant à Espinoza sur la plateforme Instagram : « Je sais que je te le dis toujours, mais tu es un cadeau de Dieu pour moi. Je sais que tu sais combien je t’aime, et que si je devais donner ma vie pour toi, je le ferais. Mais je veux continuer à vieillir à tes côtés et continuer à vivre cette aventure avec toi ».

2. C’est une femme d’affaires exceptionnelle

Parallèlement à sa carrière artistique, Alejandra Espinoza est entrée dans le monde des affaires avec le lancement de sa propre ligne de vêtements.

Espinoza a fondé AIMAE en 2019 dans le but de proposer des vêtements qui ressemblent à son style vestimentaire emblématique.

La boutique de vêtements pour femmes de la star mexicaine propose des pièces conçues par elle avec la collaboration d’une équipe de production basée dans l’état de Californie.

Loin de proposer des vêtements exclusivement féminins aux « mensurations parfaites », AIMAE est une boutique virtuelle avec une grande variété de collections « grandes tailles ».

3. Créez votre propre podcast avec un membre de votre famille

Alejandra Espinoza est la fondatrice de son propre podcast avec sa sœur Damaris Jiménez sur la plateforme Pitaya.

Dans le podcast “Entre Hermanas”, Espinoza et Jiménez discutent d’expériences de vie, d’intimité en couple et de croissance personnelle afin que toutes les femmes hispanophones qui les écoutent puissent s’identifier à leurs histoires.

Tous les épisodes du projet sont disponibles entièrement gratuitement sur la plateforme Pitaya.

4. Elle est maman d’un petit garçon

L’une des facettes les plus importantes d’Alejandra Espinoza est d’être la mère d’Aiden Matteo Marrero, né en mars 2015 et âgé actuellement de six ans.

Little Matteo est le fruit du mariage consolidé d’Espinoza avec Anibal Marrero, avec qui elle est mariée depuis dix ans.

Merci d’avoir rempli mon monde de sourires et de rires. Tu es bien plus que ce dont j’ai jamais rêvé. Chaque jour, je suis plus convaincue que vous êtes un ange ici sur terre », a déclaré la star d’Univision dans un message émouvant qu’elle a récemment dédié à son fils sur la plateforme Instagram.

5. Il a travaillé dans un restaurant avant de devenir célèbre

Avant de remporter la première saison de Nuestra Belleza Latina en 2007, Alejandra Espinoza gagnait sa vie en travaillant dans un fast-food de l’État de Californie.

Aujourd’hui, la reine de beauté est l’une des présentatrices de télévision les plus importantes de la programmation d’Univision.

Dans son rôle d’actrice, Espinoza a fait partie de mélodrames d’Univision tels que “Rubí” et “El Dragón”.

La célèbre interprète de 34 ans a émigré avec sa famille aux États-Unis en 2001. Avant de s’installer en Californie, elle a grandi dans une humble maison de la ville de Tijuana dans l’État de Baja California au Mexique.