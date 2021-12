Alejandra Espinoza dans le film anglais The Magic

. Alejandra Espinoza joue dans le film anglais The Magic

Ce n’est un secret pour personne qu’en plus de sa brillante carrière d’animatrice de télévision, Alejandra Espinoza cherche depuis des années la chance dans le monde du théâtre. Et cette fois, la Mexicaine n’est pas contente de la première de son film « The Magic », où elle lance son premier rôle principal en anglais.

La ex Nuestra Belleza Latina quiso compartir su felicidad con su público, y compartió en su cuenta de Instagram el tráiler de la cinta, donde comparte créditos con el afamado actor Kristos Andrews, donde el personaje de la exreina, Carolina Castillo, lo hace reencontrarse con l’amour.

Dans le clip publié par Alejandra sur son réseau social, qui dépasse déjà les 60 000 vues, on voit la Mexicaine exhiber ses talents d’actrice et aussi se plonger dans un formidable baiser avec sa galanterie fictive, ce qui laisse voir désormais qu’il y aura beaucoup de moments romantiques

« Mon premier film en anglais, mon premier #leadrole, et que ce soit dans un film de Noël, c’est un rêve devenu réalité💫 », était le commentaire avec lequel la belle actrice a accompagné l’avant-première qu’elle a donnée de son nouveau projet de film. « Dieu sait toujours quand, où, comment et avec qui. »

Et face à la question qui assaille sans aucun doute des millions d’adeptes de l’ancienne Nuestra Belleza Latina sur où voir le film, Alejandra a ajouté : « Vous pouvez déjà le voir sur @amazonprimevideo. J’espère que ça vous plaira❤️ #THEMAGIC « .

Après son annonce, les commentaires sont rapidement parvenus sur les réseaux de l’animatrice de la 12e saison de l’émission, qui lui a souhaité la meilleure des vibrations et l’a félicitée d’être une femme aux multiples talents.

» Yasssss !!!!! Yass !!!! Quel bonheur pour toi, mon Aleeee ! Allons la voir! »,« Mille félicitations Alejandra »,« Je veux déjà la voir!

À propos du film, le site IMDB résume l’intrigue comme une histoire d’amour qui se déroule à Noël, où des personnages célestes tendent la main pour aider un homme intelligent et beau à retrouver l’amour dans le personnage qu’incarne Alejandra.

« The Magic est une histoire d’amour de Noël sur un avocat renommé, David Kane (le gagnant d’un Emmy Kristos Andrews), qui perd l’esprit de Noël et ferme son cœur à l’amour après une perte tragique quinze ans plus tôt. Maintenant, avec l’aide de ses anges gardiens, les sœurs jumelles Mary Lou et Misty (Bianca D’Ambrosio et Chiara D’Ambrosio), David tombe bientôt amoureux de la parajuriste Carolina Castillo (star internationale Alejandra Espinoza), et croit en la magie de Noël encore », a assuré le site spécialisé.