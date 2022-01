Alejandra Espinoza dans le roman Corazón Guerrero

. Alejandra Espinoza et son mari

Alejandra Espinoza ne change pour personne en 2022 avec un nouveau projet d’acteur, dans lequel elle espère briller avec style, et vient de révéler qu’elle condamne non seulement les acteurs et actrices de luxe mais aussi une ex-reine célèbre et légendaire de la beauté mexicaine très apprécié dans le pays aztèque.

L’ancienne Nuestra Belleza Latina, qui est déjà sur le tournage de la telenovela de Televisa « Corazón Guerrero », vantait une image où elle apparaît aux côtés de la célèbre Miss Mexique 1963, Ana Martín.

Alejandra, très simplement, a remercié la vie d’être entourée d’actrices de la stature de Martín et d’une star de la célèbre série Agudamientos de color de rosa.

Malgré le fait que l’animatrice de télévision ait réussi à faire une carrière réussie dans les médias, elle continue de maintenir son humilité et a avoué être excitée à l’idée de partager des crédits avec des stars telles que l’ancienne Miss Mexique, avec qui elle fera partie de la fiction. d’une famille.

« Et quand vous pensez que vous ne pouvez pas être plus béni… boom💥 LAS GARCIA vient dans votre vie✨ #corazonguerrero #livingadream @anamartin @nataliaesperonmx », était le commentaire avec lequel l’ancienne Nuestra Belleza Latina a accompagné sa publication.

Les fans d’Alejandra Espinoza ont immédiatement sauté sur toutes sortes de messages et de commentaires dans lesquels ils ont exprimé l’émotion et la fierté qu’ils ressentent en voyant leur idole dans un projet d’acteur avec des stars d’une telle stature.

« Quelle joie je ressens pour ce que vous vivez. Briller!! 💃🏽🙏🏽 « , » Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Las Garcia ❤️❤️❤️ », « Beaucoup de succès❤️ » et « Super équipe amusez-vous bien succès ✨👏👏🍀 », ont été les premiers messages qui ont rempli les réseaux de la star d’Univision.

« Quelle émotion!!!!!!! Avec Dieu devant vous, vous serez incroyable !!!!! 👏👏👏❤️❤️❤️❤️❤️ woohoooooo !!!! » Je vois Natalia et c’est la première chose à laquelle je pense hahaha et puis je commence à chanter !!! Félicitations Ale !!! », et« Wooow, c’est elle avec les Pink Boles ?? », ont mentionné d’autres fans d’Alejandra, faisant référence à l’un des collègues de l’ex-reine. « Wuju ! C’est fou de te voir autrement sur le petit écran 😍🙏🏻 #lagloriaesdedios ».

Alejandra Espinoza, qui s’est formée dans le monde du jeu d’acteur avec des professeurs de renom tels que l’actrice nominée aux Oscars, Adriana Barraza, a toujours veillé à ce qu’en plus de sa passion pour la conduite, où elle a déjà atteint un nom de luxe, le jeu d’acteur est son grand rêve, alors il espère briller bientôt.