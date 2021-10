Alejandra Espinoza dénonce les négligences médicales

.

Alejandra Espinoza a affirmé avoir été victime d’un très mauvais neurologue qui ne savait pas comment la diagnostiquer correctement, ce qui a fait de ses journées à l’hôpital un véritable cauchemar. Lors du podcast qu’elle réalise avec sa soeur Damaris Jiménez « Entre Hermanas », la reine de beauté a raconté par ordre chronologique les jours terribles qu’elle a vécus à l’hôpital.

« Le lundi soir, Aníbal (son mari) arrive du travail et se rend compte qu’au moment de sourire, un seul côté de mon visage faisait son travail et l’autre non. Il n’avait aucune douleur, c’est la raison pour laquelle je n’ai pas agi », a-t-il expliqué après avoir révélé que le lendemain, il continuait à mener sa vie normale et était même allé chercher son fils Mateo à l’école.

«C’est jusqu’à ce que je commence à perdre la visibilité de l’œil que j’ai eu peur. Mardi après-midi, je suis allé aux urgences parce qu’ils m’ont dit que je pouvais avoir un accident vasculaire cérébral », a-t-il déclaré après avoir révélé que son cauchemar avait commencé là-bas.

« La réalité est que je suis tombé sur un très mauvais médecin. Je vais aux urgences, ils font tous les tests et le neurologue de l’hôpital où j’ai été admis, qui était un très mauvais neurologue, a commencé à me soigner comme si j’avais fait une crise d’épilepsie. Il me demande s’il y a quelqu’un dans ma famille qui a la SEP (sclérose en plaques).

« Savez-vous ce qui m’est passé par la tête à l’époque ? Tout ce que le médecin a fait était de la négligence, j’ai une liste écrite de ce qu’il a fait », a-t-il déclaré, et a reconnu que la chose la plus difficile était de ressentir à quel point sa famille était inquiète.

« Les pires moments ont été de parler à mes parents, de ne pas pouvoir être avec Mateo, de voir le visage d’Aníbal, je savais ce qui leur passait par la tête. Je me sentais très impuissant. Ces jours étaient très forts ».

Selon Espinoza, 34 ans, tous ses tests se sont bien passés, mais ce sont les pronostics du neurologue qui l’ont inquiétée. «Le médecin m’a dit que je pense que les choses se passent ici et que tout était super négatif. Je n’ai eu ni douleur ni inconfort, ce qui m’a rendu très malade, c’est le médicament qu’ils m’ont donné. C’était une semaine très lourde, juste à cause de ce que j’ai rencontré, pas parce que j’avais un mauvais physique », a-t-il déclaré après avoir expliqué que ce qu’il avait était simplement une migraine silencieuse, sans douleur, et qu’il avait encore besoin de plus de tests, mais c’est bien. .

«Je crois vraiment au pouvoir de la prière et je crois que le diagnostic était peut-être mauvais et que la prière l’a changé. Je suis très bien grâce à Dieu. J’essaie toujours de comprendre ce que Dieu veut que j’apprenne de cela », a-t-il souligné.

L’ancienne reine de Nuestra Belleza Latina, a rapporté que parmi tous les tests qu’ils ont effectués sur elle, ils ont trouvé un nodule dans la thyroïde « qui n’a rien à voir avec ce qui m’est arrivé, mais je dois le vérifier. J’ai beaucoup de foi que tout ira bien. Je vais bien et je suis calme, heureux d’être chez moi et de pouvoir reprendre ma vie normale ».