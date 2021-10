Alejandra Espinoza dirigera plus Our Latin Beauty?

. Après des problèmes de santé, Alejandra Espinoza dirigera Nuestra Belleza Latina ou pas ?

Au début de cette semaine, Alejandra Espinoza a souffert de graves problèmes de santé qui l’ont amenée à être hospitalisée aux urgences d’un centre clinique de Miami et bien que le conducteur ait été libéré après l’accident vasculaire cérébral présumé qui l’a agressée, pour l’instant, elle ne pourra pas revenir. chez elle, activités habituelles dans la direction de Nuestra Belleza Latina.

L’ancienne reine de beauté n’a pas davantage évoqué son état de santé, puisqu’elle s’est confiée jeudi dernier dans un « live » avec ses fans sur Facebook, alors qu’elle déclarait se sentir mieux, et ce dimanche, alors que de nombreux fans du Mexicain se demandent s’il reviendrait. ce dimanche pour diriger l’émission, on savait que pour l’instant il ne sera pas au programme.

C’est ce qu’a révélé le journal La Opinion de Los Angeles, qui s’est exprimé dans une interview avec Giselle Blondet, qui a assuré que ce sera elle qui assumera le poste d’animatrice de l’émission, qui pendant des années l’a catapultée vers la gloire.

Blondet, qui est actuellement membre de la table des juges de l’émission de télévision, a annoncé que pendant qu’Alejandra se rétablit, elle animera l’émission, mais ne sera pas juge.

« Revenir ce soir à la direction de ‘Nuestra Belleza Latina’ a une très grande signification pour moi, c’est un mélange d’émotions », a déclaré le Portoricain. « D’une part, le plus important est que je suis heureux de soutenir Alejandra, ma première reine, je l’ai toujours soutenue, depuis le premier jour, je lui ai toujours dit qu’elle pouvait compter sur moi et c’est une opportunité qui la vie me donne, pour cela, montre-lui que je suis là. Je suis sûr qu’elle ira bien, que nous la retrouverons bientôt ».

Giselle, qui est devenue pendant des années l’une des personnalités les plus emblématiques de Nuestra Belleza Latina, a déclaré qu’au-delà d’attendre que l’ancienne reine mexicaine se rétablisse complètement, elle était ravie de revenir pour animer le programme Univision.

« Revenir à la direction de ‘Nuestra Belleza Latina’ est très excitant pour moi, tout le monde sait que j’aime être avec les filles, les soutenir, les serrer dans ses bras dans ces moments difficiles et le spectacle me fascine, c’est comme mon bébé… », a assuré le portoricain. « Ça va être très excitant et très émouvant pour moi d’être là ce soir. »

Pour l’instant, le jury continuera d’être composé des anciennes Miss Colombie Daniella Álvarez, Adal Ramones et Jomari Goyso, et selon le rapport de La Opinion, les décisions du jury seront prises par la présélection, sans Giselle.

Concernant son état de santé, Alejandra Espinoza a mentionné :

« D’abord ils m’ont admis comme patient qui lui a donné une paralysie, mais ils ont exclu la paralysie… Le neurologue a pensé que je pouvais avoir la sclérose en plaques et ma tête a été faite, ils n’ont aucune idée de comment… partout…. d’hier à aujourd’hui, ils n’ont aucune idée à quel point c’était horrible… Soudain, mon visage s’est tourné de côté. Je suis arrivé avec une paralysie faciale. Les médecins ne trouvent pas de raison, ce n’était pas un accident vasculaire cérébral, et ce n’est pas, Dieu merci, la sclérose en plaques qui m’inquiétait. Je perdais la visibilité de mon œil droit, mais je vais déjà beaucoup mieux. En ce moment, les examens sont parfaits. J’ai le contrôle avec le neurologue après ».