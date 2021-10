Alejandra Espinoza dit qu’elle a l’air enceinte

. Alejandra Espinoza révèle une maladie

Alejandra Espinoza a toujours été une célébrité très honnête avec son public. Et dans un acte de sincérité, l’animatrice de l’émission de téléréalité Nuestra Belleza Latina a révélé qu’elle souffre d’une maladie qui la fait ressembler à une femme enceinte.

L’ancienne reine de beauté s’est rendue sur son compte Facebook pour montrer en “live” les effets que sa maladie provoque sur son estomac, et a révélé qu’elle était en rendez-vous avec les médecins pour déterminer ce qu’elle avait exactement.

« En d’autres termes, il semble que je sois enceinte d’environ 3 ou 4 mois… et ce n’est pas tant que l’on prend du poids, c’est l’inconfort que l’on ressent. Mon pantalon ne ferme pas… ce sont mes jambes, mes pieds, tout te pèse et seuls ceux qui en souffrent savent ce que c’est”, a déclaré l’ancienne reine mexicaine dans le message sur son réseau social que nous partageons ici.

“Bien que la prise de poids soit la moindre des choses, si nous menons la même vie qu’avant, nous devons découvrir pourquoi, comme les sueurs nocturnes, les maux de tête et l’irritabilité, car parfois cela peut être quelque chose qui peut être réglé très rapidement en consultant le médecin, “, a ajouté le Mexicain.

L’épouse du chorégraphe Anibal Marrero a expliqué qu’elle pense même que son problème de santé, qu’elle qualifie de problème “hormonal”, est responsable de son incapacité à réaliser son rêve de donner un frère à son fils Mateo.

« Il s’avère que je lutte avec ce problème depuis longtemps, cela fait partie d’un problème hormonal, de rétention d’eau mais canon, canon, canon. Autrement dit, je peux prendre 10, 11, 12 kilos quand j’ai mes règles (…) Je fais genre une semaine par mois plus ou moins. En ce moment, je suis dans ceux-là, et les 10, 11, 12 livres n’ont pas d’importance, le problème est l’inconfort », a déclaré la gagnante de la première édition de Nuestra Belleza Latina.

La reine gâtée de Nuestra Belleza Latina a ajouté qu’en plus de l’inflammation de son estomac, il existe d’autres symptômes qui l’affectent sérieusement.

« J’ai vraiment des moments où je me réveille tôt le matin et je peux enlever ma chemise et je dois presque la serrer et je suis en sueur, tellement mouillé que je dois changer les draps et tout ça. Ils me donnent aussi des maux de tête, c’est-à-dire que les maux de tête qu’ils me donnent sont horribles », a déclaré Alejandra. « Il est normal que vos cheveux tombent, c’est-à-dire que nous perdons tous nos cheveux, mais en très grande quantité, ce n’est pas normal et doit être traité et parfois il y a des problèmes hormonaux que nous avons que nous ne connaissons pas ; cela parmi beaucoup de choses honnêtement. Parfois, ils me disent même que j’ai la voix rauque car le changement de voix est aussi un problème hormonal ».