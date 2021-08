Alejandra Espinoza fait rire avec la vidéo TikTok

in

. Les gens se moquent d’Alejandra Espinoza pour une vidéo

Alejandra Espinoza est non seulement entrée dans l’histoire en devenant la première gagnante de l’émission de téléréalité Nuestra Belleza Latina, en 2007, mais elle a réussi à ravir le cœur du public latin aux États-Unis.

Et c’est qu’au-delà de sa beauté et de son énorme charisme et authenticité, qui l’ont fait briller dans le monde du divertissement latin au cours des 14 dernières années, après avoir été couronnée Nuestra Belleza Latina, l’ancienne reine mexicaine sait faire sa journée. d’adeptes, en raison de leurs occurrences.

Alejandra joue et partage toujours toutes sortes de vidéos amusantes, aidée par le réseau TikTok, qui deviennent virales de manière impressionnante, car elles deviennent des injections contre l’ennui pour le public.

Et cette fois, la femme d’Anibal Marrero, qui fêtera en septembre prochain ses 10 premiers ans de mariage avec le chorégraphe, a fait rire ses fans avec une vidéo dans laquelle elle parodiait être stressée.

Dans le clip TikTok, qui contient l’audio d’une conversation avec deux femmes parlant avec un accent espagnol marqué, Alejandra est d’abord vue dans une position calme en train de regarder ses ongles et de dire qu’elle a décidé d’arrêter de stresser à propos de tout.

Puis, lorsque son auditeur crie : Mais qu’est-ce que tu dis ?, Alejandra explose dans un cri stressant et assourdissant qui a volé des rires et des rires à beaucoup, comme on le voit dans les commentaires Instagram où l’ex-reine a partagé la drôle de publication.

“D’accord!! Je commence demain 😂 », était la phrase avec laquelle l’animatrice d’Univisión a accompagné sa vidéo, qui a déclenché une avalanche de messages.

En quelques heures à peine, la vidéo Instagram a obtenu plus de 43 000 « likes » et les followers du Mexicain l’ont partagée sur leurs réseaux.

A noter que le côté comique d’Alejandra Espinoza est bien connu, non seulement parce qu’il est très naturel, mais aussi que la jeune femme a une formation de comédienne.

Bien que l’essentiel de sa carrière ait été passé dans le monde de la conduite automobile et du reportage, l’ancienne Nuestra Belleza Latina a toujours dit qu’elle rêvait de devenir un jour une actrice de renom.

Dans le domaine du jeu d’acteur, Alejandra a réalisé quelques pininos qui lui ont valu des éloges, comme sa participation au remake du feuilleton Rubí. Il a également actuellement des crédits dans le film The Magic, qui est en cours de tournage.