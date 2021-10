Alejandra Espinoza gronde les finalistes de la NBL 2021

Univision Alejandra Espinoza tire sur l’oreille des finalistes de la NBL 2021.

Alejandra Espinoza a donné une puissante leçon aux finalistes de la douzième saison de Nuestra Belleza Latina lors du gala du dimanche 24 octobre dernier.

Lors de la diffusion du quatrième gala de l’émission de téléréalité, Espinoza a demandé aux candidats de se sentir engagés dans le projet qui pourrait changer leur vie d’une manière qu’ils n’auraient jamais imaginée.

« J’ai demandé à la production la permission d’avoir une conversation avec les participants, car d’une certaine manière, je pense qu’ils en avaient besoin », a déclaré la gagnante de NBL 2007 avant de publier les images de la conversation intime qu’elle a eue avec les finalistes de Nuestra Latin Beauty 2021.

Jouer

L’oreille d’Alejandra Espinoza attire les participants de la NBL pour une bonne raison La première reine de Nuestra Belleza Latina a décidé d’avoir une conversation difficile avec les filles, car comme les juges, elle a remarqué qu’elles ne donnent pas tous leurs efforts dans la compétition . Alejandra a exprimé sa déception car dans les défis du Manoir ils préféraient avoir une piscine pour s’amuser et non la salle de gym… 2021-10-25T13:16:14Z

« Vous êtes dans une compétition, concentrez-vous. Je ne sais pas ce qui les brouille. Je ne sais pas, mais je ne ressens rien, je te jure… As-tu écouté les juges aussi ? Je n’ai pas entendu dire qu’ils disaient quoi que ce soit de bien sur le potentiel », a déclaré Alejandra Espinoza lorsqu’elle a entamé sa conversation révélatrice avec les participants de NBL 2021.

Espinoza a poursuivi en mentionnant : « Quand j’ai découvert que vous aviez préféré la piscine à la salle de sport, j’ai dit : « D’accord, alors j’ai compris ». Un flou total, au lieu de choisir une salle de sport quand ils sont en compétition, et on ne parle pas de la salle car on cherche une femme parfaite, non. Mais ce sont des filles qui travaillent et ont besoin d’une condition physique et qui est donnée par une salle de sport ou par l’exercice. Je les vois honnêtement comme des filles découragées. S’ils continuent comme ils sont, ils partiront d’ici comme ils sont arrivés. Alors, je vous demande : de quoi avez-vous besoin ?

Interrogé sur ce dont ils ont besoin pour se sentir complètement en confiance et continuer avec des pas fermes au sein de la compétition, le Hondurien Sirey Morán a répondu à l’hôte de NBL 2021 : « Pour commencer, nous avions besoin de cette discussion. Je pense que cela nous vient comme pour secouer la poussière et dire : ‘Réveillez-vous’ ».

La participante excentrique Mía Dio a poursuivi en mentionnant : « Il y a une peur de se tromper devant des millions de personnes. Si je dis cela devant la caméra, que pensera le public ? Nous sommes tous tellement inquiets à ce sujet, que parfois, ce n’est pas nous parce que nous sommes si prudents.

« Je sais ce que vous ressentez, mais vous inquiétez pour vous-mêmes. Que chacun se soucie de son travail. Ils ont tous essayé si fort d’être ici, montrez-le. Ils doivent le montrer à chaque fois qu’ils sortent sur le podium, le montrer à chaque fois qu’ils prononcent leur nom, le montrer à chaque épreuve, le montrer à chaque fois qu’un juge leur dit quelque chose », ont été les mots d’Alejandra Espinoza en conseillant aux candidats de exploiter leur potentiel artistique à cent pour cent à NBL 2021.

« Chacun sait quelle est sa qualité, chacun sait où il peut briller. Ce que je peux vous dire, c’est que je considère que chacun d’entre vous a beaucoup de potentiel et beaucoup plus à donner, vraiment. Ils doivent le donner, il ne reste plus rien (de compétition) », a déclaré Espinoza à la fin de la conversation avec les candidats.

À LIRE AUSSI : Notre Beauté Latine 2021 : Qui sont les dix candidats ?