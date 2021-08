Alejandra Espinoza laisse tout le monde sans voix avec une vidéo

. Alejandra Espinoza s’échauffe pour Nuestra Belleza Latina

Cela fait 14 ans qu’Alejandra Espinoza a relevé le défi de devenir la gagnante de la première édition de Nuestra Belleza Latina, et l’ancienne reine continue d’être la personnalité emblématique du programme Univisión.

Et cette fois, alors qu’il reste quelques semaines avant que Nuestra Belleza Latina ne revienne à la télévision dans sa 12e saison, la Mexicaine en a laissé plus d’un sans voix, à cause d’une vidéo dans laquelle elle était un gâchis de beauté, de sensualité et de fraîcheur.

L’animatrice de télévision a posté un clip sur son Instagram, dans lequel on la voit posant pour un studio photographique, où elle avait l’air tout simplement majestueuse, selon les mots de ses fans les plus fidèles qui ont été impressionnés par l’ex-reine.

Bajo el ritmo del tema musical “Don’t Be Shy”, de Tiësto y KAROL G, la primera tenedora de la corona de Nuestra Belleza Latina aseguró que estaba lista para empezar su próxima aventura en Nuestra Belleza Latina, donde será conductora oficial del certamen , pour la deuxième fois.

Dans les images, devenues virales en quelques heures, Alejandra Espinoza a volé tous les regards, exhibant sa silhouette enviable, tout en portant un short couleur tabac et un haut transparent, assorti à de fins talons aiguilles, des chaînes en or et une peau complètement bronzée. .

« ᴍᴇɴᴛᴀʟ- ɴᴏ ᴍɪᴅᴀꜱ ᴘʀᴏɢʀᴇꜱᴏ ᴄᴏɴ ᴅᴇ ᴏᴛʀᴀ ᴘᴇʀꜱᴏɴᴀ. Réchauffer les moteurs pour # NBL2021

#makeup @makeupbyade #hair @hjrromero #stylist @luciamaldonado”, était le message avec lequel la Mexicaine a accompagné sa publication.

Ses followers n’ont pas pu se contenir devant les belles images et le glamour montrés par Alejandra et ont rempli leur réseau social de messages flatteurs.

“Wow comme c’est beau !!!!!”, “Quel beau corps !!! ”,“ Alejandra, quelle crème utilises-tu sur ton corps pour que ta peau soit brillante ”,“ TOO MUCH DIVINEAAAA ”,“ SORRY ???? Mme Marrero est sur ”, », « Très jolie ❤️ déesse », étaient quelques-unes des phrases que l’ancienne Nuestra Belleza Latina 2007 a réveillées.

L’émission de téléréalité reviendra à l’écran en septembre prochain, mais jusqu’à présent, Univisión n’a pas révélé la date exacte et les noms des candidats présélectionnés ne sont pas encore connus.

Jusqu’à présent, ce que l’on sait de la nouvelle saison de la NBL, c’est qu’elle continuera avec le concept de la saison 11, qui voulait lutter contre les stéréotypes qu’elle avait promus lors des saisons précédentes. De même, Jomari Goyso et l’ancienne Miss Colombie, Daniella lvarez, sont déjà confirmées en tant que juges.